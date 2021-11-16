Ход строительства второй линии Казанского метрополитена

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На второй линии метро комплексы «Айсылу» и «Ляйсан» прошли первые три километра

В Казани ведутся работы на первом участке второй линии метрополитена с четырьмя станциями и пропускной способностью 30 пар поездов/час. Строительство этого участка обойдется в 41,1 млрд рублей.

Перегонные тоннели диаметром 5,1 м строятся закрытым способом, с применением тоннелепроходческих комплексов с грунтовым пригрузом забоя, станции строятся открытым способом в котлованах. На каждой станции проектом предусмотрены островные платформы длиной 105 погонных метров и два подземных вестибюля. На станции «Дубравная» для перехода пассажиров с первой линии на вторую предусмотрен подземный пешеходный переход.

Работы по выносу коммуникаций развернуты по всей линии первого участка. Строительная площадка станции напротив ТРЦ «Мега» полностью освоена и подготовлена как базовая. Здесь выполнено строительство административно-бытового комплекса, пункта приема пищи, административных зданий, штаба строительства, медицинского пункта.

Станция обеспечена линиями временного электроснабжения механизации 10 кВ, завершено электроснабжение и по постоянной схеме для будущего ввода в СТП станции.

Выполнена разработка котлована в объеме 200 тыс. куб. м, ведутся монолитные и гидроизоляционные работы. Уложено более 15 тыс. куб ммонолитного железобетона, что составляет 60% от общего объема.

Проходка левого перегонного тоннеля от этой станции начата в апреле 2020 года тоннельным комплексом «Айсылу». В октябре того же года второй комплекс «Ляйсан» стартовал по правому тоннелю. На сегодня ими пройдено 1710 погонных метров и 1485 погонных метров соответственно. Напомним, длина всего первого участка второй линии метрополитена составляет 5750 м.

На второй станции на пересечении ул. Фучика и ул. Ломжинской освоена часть котлована. Работа будет продолжена после запланированной ликвидации рынка на ул. Фучика.

На третьей станции в 10-м микрорайоне между ул. Завойского и ул. Кул Гали продолжаются работы по выносу коммуникаций, ведется строительство правой объездной дороги с переключением троллейбусной линии и линии освещения.

На четвертой станции на пересечении ул. Фучика и ул. Зорге, с которой будет переход на первую линию, продолжаются работы по выносу коммуникаций.

На первом участке предусмотрено строительство трех перегонных вентиляционных установок, одной водоотливной установки и одна людская соединительная сбойка. Планируемый срок завершения всех работ — август 2027 года.

Вторая линия казанского метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная».

Возможные станции и коридоры линий согласно Генплану до 2040 г.