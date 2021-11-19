Российские участники завоевали семь медалей на Международной астрономической олимпиаде
Объявлены итоги Международной астрономической олимпиады. В ней принимали участие 15 команд. Россию представляла сборная школьников из Москвы и Московской области, она завоевала семь медалей.
Золото получили Екатерина Бобкова, Святослав Суглобов, Иван Игнатьев и Василий Муратов. Серебра удостоились Егор Макушинский, Татьяна Строгонова и Екатерина Тюхтикова.
Олимпиада проходила в дистанционном формате с 5 по 13 ноября. Состязание включало три тура: теоретический, наблюдательный и практический. Страной-организатором выступила Италия.
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