Российские участники завоевали семь медалей на Международной астрономической олимпиаде

Объявлены итоги Международной астрономической олимпиады. В ней принимали участие 15 команд. Россию представляла сборная школьников из Москвы и Московской области, она завоевала семь медалей.

Золото получили Екатерина Бобкова, Святослав Суглобов, Иван Игнатьев и Василий Муратов. Серебра удостоились Егор Макушинский, Татьяна Строгонова и Екатерина Тюхтикова.

Олимпиада проходила в дистанционном формате с 5 по 13 ноября. Состязание включало три тура: теоретический, наблюдательный и практический. Страной-организатором выступила Италия.