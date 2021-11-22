«Россети» запустили подстанцию 500 кВ «Алания» на Северном Кавказе

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Состоялся пуск подстанции 500 кВ «Алания» мощностью 668 МВА, которая вошла в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа.

Новый высокотехнологичный центр питания и отходящие линии электропередачи 500 кВ до подстанции «Невинномысск» под управлением «Россети ФСК ЕЭС» в Ставропольском крае (более 253 км) позволяют покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, обеспечить необходимый экспортный переток в сопредельные государства.

«Это самый масштабный проект в новейшей истории сетевого комплекса Северного Кавказа. Объем финансирования работ составил 15,8 млрд рублей. Такие вложения оправданы, поскольку речь идет о системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу четырех регионов нашей страны с населением около 6 млн человек.

На подстанции 500 кВ „Алания“ внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают высокую надежность и эффективность передачи электроэнергии», — отметил генеральный директор ПАО «Россети»