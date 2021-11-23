На «Атоммаше» изготовили первый парогенератор для блока № 2 Курской АЭС-2

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Специалисты Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершили изготовление первого парогенератора для второго блока Курской АЭС-2.Одним из завершающих этапов изготовления аппаратов стала приварка днищ парогенератора. Их сварка с корпусом начинается после комплектации изделия теплообменными трубками.

Автоматическая сварка двух днищ происходила под нагревом при температуре от 120-190 градусов в течение 10 суток. На сварку двух швов уходит 650 кг проволоки и 1100 кг флюса. Далее специалисты провели местную термообработку сварных швов и полный спектр технических контролей, включая гидравлические испытания и вихретоковый контроль теплообменных труб.