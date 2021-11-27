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Транспорт и логистика

В больницы Якутии поступили 18 новых автомобилей скорой помощи

Это третье поступление машин в этом году — включая эти, в республику поступило уже 72 автомобиля.

 © news.ykt.ru

Ключи от 18 новых машин скорой медицинской помощи передали в 16 центральных районных больниц городов и поселков Якутии. Это третье поступление машин в этом году — включая эти, в республику поступило уже 72 автомобиля. Новые автомобили были приобретены за счет федерального финансирования и распределены для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа и малых городах, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе Минздрава республики.
Источник: https://yakutiamedia.ru/news/1199090/

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Якутии, автомобилей скорой помощи
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