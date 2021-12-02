Компания «Геоптикс» установила систему термометрии скважин на Уренгойском и Медвежьем месторождениях

© www.uralhitech.ru

Компания «Геоптикс», резидент технопарка «Университетский», занимающаяся разработкой систем мониторинга для газонефтедобычи, впервые установила измерительное оборудование на Ачимовском отложении Уренгойского месторождения. Особенность — учет аномально высокого давления в пробуренных скважинах — более 100 МПа.

Аналогичные работы ведутся на Медвежьем нефтегазоконденсатном месторождении, особенностью которого является глубина залегания полезных ископаемых — более 3 000 м. Здесь для передачи информации с точечных датчиков используется оптоволокно.

Андрей Маслов, руководитель проекта, сообщил: «Специально для этой части Уренгойского месторождения нами разработаны и изготовлены датчики, выдерживающие давление до 140 МПа. Спуск оборудования прошел успешно. В комплект входят точечные датчики, погружной бронированный кабель, защита погружного кабеля на муфтовых соединениях, устройство для герметизации устья, наземное оборудование. По итогу проведенного мониторинга работы уже установленного оборудования мы продолжим оснащать скважины Ачимовского отложения нашими устройствами».

Аналогичные работы ведутся на Медвежьем нефтегазоконденсатном месторождении, особенностью которого является глубина залегания полезных ископаемых — более 3 000 м. Здесь для передачи информации с точечных датчиков используется оптоволокно.

© www.uralhitech.ru

© www.uralhitech.ru

Кстати, уже сейчас температурные условия, в которых приходится работать, — минус 35 градусов Цельсия.

«Геоптикс» планирует продолжение работ по установке оборудования непрерывного мониторинга на других объектах Уренгойского, Харасавэйского и Ковыктинского месторождений.

Справочная информация с сайта ПАО «Газпром»: в настоящее время перспективным направлением развития Уренгойского месторождения является разработка труднодоступных ачимовских отложений. Запасы ачимовских отложений по категории С1 на месторождениях ООО «Газпром добыча Уренгой» составляют более 1 трлн куб. м газа и 400 млн тонн конденсата.

О компании

«Геоптикс» входит в технопарк высоких технологий Свердловской области. Решения компании успешно применяются в нефтегазовой отрасли и коммунальной энергетике.

Для нефтегазовой сферы разработаны и производятся: технология комплексного непрерывного мониторинга состояния нефтяных и газовых скважин, измерение забойного давления, контроль продуктопроводов на предмет утечек, температурный контроль скважинного насоса и питающего кабеля. Для энергетики, включая коммунальную, — контроль трубопроводов с целью обнаружения утечек и контроль состояния подводных и подземных энергетических кабелей.

В разработке компании — распределенный датчик давления позволяющий регистрировать давление в газовой или жидкой среде на протяжении до 10 000 метров, волоконно-оптические датчики утечки метана (позволяют выявлять утечки метана и метан содержащих газовых смесей на объектах газодобычи, насосного компрессорных станциях, и других объектах), бесконтактная система детектирования наличия метана и метан содержащих газовых смесей, позволяющая также детектировать их наличие в атмосфере (система разрабатывается в 2-х вариантах, для детектирования внутри помещений и для установки на малые беспилотные летающие аппараты), высокоточный измерительный комплекс для контроля температуры и давления в газовых скважинах с аномально высокими давлениями и температурами (в состав комплекса входит высокоточный датчик давления и температуры КВСМ-1 ГТДТ-К и электронно-вычислительный блок КВСМ-1 ГИДТД).