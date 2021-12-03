Первый отечественный флот гидроразрыва пласта разработан в российском инженерном ПО

25 ноября в Волгограде на площадке АО «ФНПЦ „Титан-Баррикады“ (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) состоялась приемка первого отечественного флота гидроразрыва пласта. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Российский мобильный комплекс для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (флот ГРП) — 12 высокотехнологичных агрегатов — создан Корпорацией „МИТ“ при участии нескольких десятков российских предприятий в соответствии с решением Президента и распоряжением Правительства РФ в рамках программы импортозамещения и диверсификации оборонно-промышленного комплекса в интересах отечественного нефтегазового комплекса.

Фото: Роскосмос © ascon.ru

Коллектив ФНПЦ „Титан-Баррикады“ разработал шесть и изготовил пять агрегатов флота ГРП. При их проектировании и подготовке производства использовались отечественные цифровые решения компании АСКОН и ее партнеров по консорциуму „РазвИТие“.

Фото: ФНПЦ «Титан-Баррикады» © ascon.ru

Конструкторская документация на агрегаты разработана в системе КОМПАС-3D, расчеты выполнены в программном комплексе вычислительной гидрогазодинамики FlowVision и системе прочностных расчетов АРМ FEM. Согласование, проведение изменений конструкторской и технологической документации, сдача в архив проводилась и проводится в системе управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM.

Фото: ФНПЦ «Титан-Баррикады» © ascon.ru

Андрей Фролов, начальник сектора информационных технологий ФНПЦ „Титан-Баррикады“: "Работа всех инженерных служб в едином пространстве ЛОЦМАН:PLM, сквозное использование инженерных данных, электронное согласование помогли изготовить опытный образец в кратчайшие сроки».

В приемке первого отечественного флота ГРП приняли участие Герой Труда России, генеральный конструктор АО «МИТ» Юрий Соломонов, Герой Труда России, генеральный директор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Виктор Шурыгин, представители Госкорпорации «Роскосмос», Минэнерго и Минпромторга. Поздравления с завершением производства комплекса направили заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов и генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Приёмка флота ГРП без преувеличения эпохальное событие. Задача по изготовлению первого отечественного флота ГРП была решена за 10 месяцев, кратчайший срок!», — подчеркнул генеральный конструктор АО «МИТ» Юрий Соломонов.

2 декабря начнутся заводские испытания опытного образца на полигоне ФНПЦ «Титан-Баррикады». На 2023 год намечены работы на реальных объектах. Как сообщает Корпорация МИТ, в соответствии с заключенными соглашениями, в первую очередь планируется использование отечественного флота ГРП в ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть».