История токарей-виртуозов, ловивших микронные допуски, окончена. ОДК делает ставку на роботов

В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха (ОДК) активно реализуется концепция, получившая название «ТРИМ» — Трансформация индустриальной модели. Прошло уже несколько лет с момента её запуска, и, наконец, можно увидеть реальные результаты.

Внутренняя поверхность полого вала двигателя ПС-90А © Роман Ковригин/Сделано у нас

Концепция основана на идее создания центров специализации в рамках корпорации. Производство однотипных похожих изделий перемещают на одну суперсовременную площадку. Каждый завод в составе ОДК организует один или несколько таких центров специализации и в рамках этой задачи будет производить продукцию для всех остальных предприятий корпорации. При этом специализация заводов сохраняется. Как и прежде, у «ОДК-Сатурн» своя продукция, у «Пермских моторов» своя и т. д.

Один из таких центров создается на базе «ОДК-Пермские моторы», это центр специализации «Валы ГТД».

У каждого завода ОДК своя номенклатура двигателей, и каждый из них валы для своих двигателей производил сам. Казалось бы, ну что такое вал? Просто труба. Так зачем для такой простой штуки создавать целый центр компетенции? Вот только не стоит забывать, что говорим мы про авиационные двигатели. Там вал — это сложнейшее и точнейшее изделие.

Вал можно сравнить с позвоночником газотурбинного двигателя. На него крепятся все остальные узлы и сборочные единицы. И лишь малейшие отклонения в балансировке вала — как могут начаться биения, которые очень быстро разрушат весь двигатель.

И только так, сконцентрировав всё в одном месте, можно будет обеспечить одинаковое и прогнозируемое качество каждой конкретной детали.

Посмотрите на фото ниже. Это вал изнутри. Представляете, насколько сложно такое сделать? Тут каждая канавка должна быть идеально выверена по геометрии, чтобы шлицевое соединение не имело даже малейшего люфта, а вал можно было идеально отбалансировать.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Валов разных размеров и форм десятки. Все длинные валы для перспективных двигателей, таких как ПД-14, ПД-8, ПД-35, будут производиться здесь.

Короткие валы делаются для собственных нужд. Для других заводов делать будут только длинные валы. Короткие пока они будут делать, как и раньше, самостоятельно.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Когда-то эти валы вытачивались на обычных универсальных станках без ЧПУ. За каждым таким станком стоял токарь высочайшего уровня, он был способен, где-то даже на уровне интуиции и громадного опыта, ловить микронные допуска. Казалось бы, это выше человеческих способностей, наши органы чувств не способны различать такие малые величины. Но они как-то это делали. И вытачивали детали идеальной геометрии, без помощи электроники.

Они знали свой станок досконально, и сами, своими руками, умели компенсировать недостаток точности оборудования. Это был «высший пилотаж» токарного искусства, это была элита токарного дела.

Сегодня таких людей всё меньше. Им на смену приходят мощные высокоточные обрабатывающие центры и роботы.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Два токарно-фрезерных обрабатывающих центра, которые обслуживаются роботом. Это так называемая роботизированная ячейка. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Два токарно-фрезерных обрабатывающих центра, которые обслуживаются роботом. Это так называемая роботизированная ячейка.

Теперь задача человека — загрузить программу в виде компьютерной модели нужной детали, да установить необходимый инструмент в магазин — свёрла, фрезы, резцы.

История токарей-виртуозов, ловивших микронные допуски, окончена. ОДК делает ставку на роботов © Роман Ковригин/Сделано у нас

И можно выпить кофе, пока умная высокоточная машина сделает деталь. Потом другую. Потом еще одну. Сколько угодно штук, одинаковых до микрона. Никакой токарь шестого разряда, даже самый лучший, не сможет сделать это так качественно и так быстро.

Про кофе, конечно, шутка. Просто в случае отдельно стоящего обрабатывающего центра нужен один оператор, а двумя станками он уже просто физически управлять не успевает. В роботизированной ячейке будет 4 станка и всего один оператор. Получается повышение производительности труда в 4 раза.

Комплектация центра специализации «Валы ГТД» еще не закончена. То тут то там стоит новое, нераспакованное оборудование. Есть тут оборудование и российского производства, например, вот такой балансировочный станок компании Диамех.

История токарей-виртуозов, ловивших микронные допуски, окончена. ОДК делает ставку на роботов © Роман Ковригин/Сделано у нас

Кстати, удивительно, но вся эта красота расположена в корпусе, который был построен в 1938 году. Правда сейчас сложно понять, что корпус старый. От него оставили одни стены, полы и крыша совершенно новые, как и все внутренние коммуникации.

Корпус выглядит очень современно, чистота, много света.

История токарей-виртуозов, ловивших микронные допуски, окончена. ОДК делает ставку на роботов © Роман Ковригин/Сделано у нас

История токарей-виртуозов, ловивших микронные допуски, окончена. ОДК делает ставку на роботов © Роман Ковригин/Сделано у нас

В создание участка вложено порядка 3.5 млрд рублей. Частично деньги выделены Фондом развития промышленности (ФРП), частично это собственные средства предприятия «ОДК-Пермские моторы», но основная часть инвестиций — средства головной Госкорпорации Ростех.

Несмотря на то, что уже много сделано, строительство центра специализации пока не закончено. Еще не пришло всё новое оборудование, продолжается реконструкция некоторых помещений. И лишь ближе к середине следующего года планируется окончательная комплектация цеха, перевод сотрудников из других подразделений и запуск участка.

Здесь будет организован полный цикл производства валов — от заготовки до конечного продукта. Только термическая обработка и нанесение гальванических покрытий будет происходить в другом месте.

Сегодня здесь делают 300-400 валов в год, а в планах выйти на цифру порядка полутора тысяч единиц. Но это с учетом возможных внешних заказчиков.

В 21-м веке уже невозможно опираться на таланты виртуозов за токарными станками. Эта великая, полная свершений и побед история закончилась. Впереди нас ждет новая история Российского авиастроения. Уверен, побед и свершений мы увидим ещё немало.