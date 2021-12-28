На Ставрополье запустили два мукомольных комплекса

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В Ставропольском крае в декабре запустили два мукомольных комплекса в Курском муниципальном округе: в селе Эдиссия и станице Галюгаевской.

Объём инвестиций в создание производств составил 176 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Создано 26 новых рабочих мест.

Мощность производства созданных предприятий в сутки составит более 200 тонн перерабатываемого зерна. Инвестором проекта в селе Эдиссия стал КФХ Г. А. Оганесян, в станице Галюгаевской — ООО СХП «Колхоз имени Ленина».

По данным комитета, на сегодняшний день в Ставропольском крае выпуск муки осуществляют более 110 хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм собственности. В 2021 году они из зерновых культур произвели более 250 тыс. тонн муки.

Всего в 2021 году в Ставропольском крае реализовано 13 инвестпроектов: шесть предприятий созданы с нуля, на семи проведена модернизация производства. Инвестиционная емкость исполненных проектов — более 5,2 млрд рублей, что в пять раз превышает значение 2020 года. Создано 491 рабочее место, добавили в пресс-службе комитета.

«Инвестиции в основной капитал в Ставропольском крае ежегодно увеличивается более чем на 20%. На будущий год запланирована реализация порядка 20 масштабных инвестпроектов общей инвестиционной емкостью более 3 млрд рублей», — сообщили в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.