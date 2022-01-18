Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 2022

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Новый мост через Обь в Новосибирске носит рабочее название «Центральный». Он соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Четвёртый мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Строительные работы должны завершиться к началу молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в январе 2023 года.

К началу 2022 года завершено 13 из 16-ти стадий надвижки пролётного строения моста.

1. Генподрядчик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС» — завершил 13-й из 16-ти этапов надвижки пролётного строения.

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2. За время новогодних каникул строители смонтировали ещё 645 тонн металлоконструкций. Протяжённость переправы над рекой увеличилась на 50 погонных метров.

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3. На правом берегу продолжается сборка вантового участка. Он пройдёт над парком «Городское начало» и обеспечит выход на транспортную развязку.

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4. 6000-тонную конструкцию из стали и железобетона будет удерживать на 70 вантах пилон высотой 114 метров.

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5. Уже сейчас возводимый пилон виден с центральной площади города. По итогу он станет еще почти вдвое выше.

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6. Сегодня пилон возвышается более чем на 60 метров.

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7. Визуально пилон будет напоминать букву «Н».

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8. Технологическое укрытие для зимнего бетонирования стоек пилона.

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9. Постановочное фото со стропальщиками на вершине пилона.

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10.

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12. Вид на Красный проспект с пилона.

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13. Коммунальный мост и метромост.

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14. Улица Большевистская.

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17. Аванбек над правым берегом.

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18. Работы по надвижке выполняются традиционным методом с помощью четырёх гидравлических домкратов суммарной мощностью 1200 тонн.

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19. Замерзающая Обь.

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20. Русловые опоры.

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21. С января строители приступили к сборке металлоконструкций 14-й стадии, длина сборки составит 62 погонных метра, масса — 717 тонн.

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22. Сварка рёбер поперечного стыка главных балок пролётного строения на стапеле укрупнительной сборки.

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23. Подача блока пролётного строения на монтаж.

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24. Зачистка сварных швов.

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25. Общая протяжённость всех транспортных объектов составит 5,1 километра, длина самого моста — 1,5 километра, ширина — 4-6 полос.

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27. Вид со стороны Ипподромской магистрали.

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28. Панорама строительства моста с переходом в Ипподромскую магистраль.

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29. Вид с площади Ленина на фоне часовни.

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30. Памятник императору Александру III.

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31. Сейчас это самый крупный инфраструктурный проект в регионе. Его реализация позволит сократить время проезда автомобилей с одного берега на другой на 30%, снизить загруженность существующих мостов на 20% и исключить светофорное регулирование движения на всём маршруте.

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33. Итогом проекта станет серьёзное обновление всей транспортной системы Новосибирска, увеличение транспортной доступности разделённых рекой частей города, разгрузка существующих мостов и улично-дорожной сети.

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34. Площадь Будагова.

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