Производство металлоконструкций мощностью 5 тыс тонн в год введено в Белгородской области
На базе производственной площадки бывшего предприятия-банкрота в рамках проектного управления ООО «Оскольский завод металлических конструкций» была завершена реализация инвестиционного проекта «Организация производства по изготовлению строительных металлических конструкций в Старооскольском городском округе».
Для восстановления деятельности предприятия были проведены работы по расчистке территории производственного комплекса, складских и вспомогательных помещений от мусора, завершены ремонтные работы, восстановлено подключение инженерных коммуникаций, произведён демонтаж неисправного оборудования, приобретено и установлено новое оборудование.
Общий объём инвестиций в модернизацию завода составил 51,7 млн рублей, создано 50 новых рабочих мест со средней заработной платой 30 тысяч рублей.
В настоящее время предприятие изготавливает сложные металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства, а также оборудование для нефтегазовой, энергетической, металлургической и горнодобывающей промышленности. Помимо этого, завод выпускает колонны, балки, фермы, фахверки, фланцы, воронки, бункера, мачты и опоры ЛЭП.
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