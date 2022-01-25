Вторую очередь первого за Уралом тепличного розария запустили под Новосибирском

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Вторую очередь первого за Уралом тепличного розария запустили на базе тепличного комбината «Новосибирский» группы компаний «Горкунов». Вторая очередь позволит увеличить имеющиеся мощности в два раза и срезать до 60 тыс. цветов в день.

В 2020 году на площадке «Новосибирского» был запущен первый в Сибири тепличный розарий. Планируется, что при выходе на проектную мощность в нём будут собирать не менее 10 тыс. цветов в день. В будущем комплекс позволит отказаться от импортных цветов, которые завозят из стран Африки, Колумбии и Нидерландов.

Вложения в реконструкцию второй очереди составили порядка 200 млн рублей.

«Вторая очередь функционирует, фактически технические срезки цветов прошли. Это второй участок после реконструкции, ещё два гектара, там 11 сортов роз, в том числе кустовые и плюс 30 видов [цветов находятся на сортоиспытании]. Мы планомерно исполняем те обязательства, которые брали перед правительством области по деверсификации нашего производства», — рассказал директор компании по развитию Василий Пронькин.

По его словам, вторая очередь розария позволит увеличить мощности по выращиванию цветов хминимум в два раза. «До 60 тыс. роз ежедневно будем срезать», — пояснил он. Поставки цветов осуществляются по всей России: от Москвы до Дальнего Востока.

В дальнейшем руководство компании рассматривает также выращивание в тепличном комбинате «Новосибирский» гортензий и хризантем.