Вторую очередь первого за Уралом тепличного розария запустили под Новосибирском
Вторую очередь первого за Уралом тепличного розария запустили на базе тепличного комбината «Новосибирский» группы компаний «Горкунов». Вторая очередь позволит увеличить имеющиеся мощности в два раза и срезать до 60 тыс. цветов в день.
В 2020 году на площадке «Новосибирского» был запущен первый в Сибири тепличный розарий. Планируется, что при выходе на проектную мощность в нём будут собирать не менее 10 тыс. цветов в день. В будущем комплекс позволит отказаться от импортных цветов, которые завозят из стран Африки, Колумбии и Нидерландов.
Вложения в реконструкцию второй очереди составили порядка 200 млн рублей.
«Вторая очередь функционирует, фактически технические срезки цветов прошли. Это второй участок после реконструкции, ещё два гектара, там 11 сортов роз, в том числе кустовые и плюс 30 видов [цветов находятся на сортоиспытании]. Мы планомерно исполняем те обязательства, которые брали перед правительством области по деверсификации нашего производства», — рассказал директор компании по развитию Василий Пронькин.
По его словам, вторая очередь розария позволит увеличить мощности по выращиванию цветов хминимум в два раза. «До 60 тыс. роз ежедневно будем срезать», — пояснил он. Поставки цветов осуществляются по всей России: от Москвы до Дальнего Востока.
В дальнейшем руководство компании рассматривает также выращивание в тепличном комбинате «Новосибирский» гортензий и хризантем.
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