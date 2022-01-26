Россия в 2021 г. осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы шестой год подряд
Согласно текущим данным ФТС России, за 11 месяцев 2020 г. экспорт пшеницы из России составил 30 млн т. Результаты остальных стран гораздо более скромные. Экспорт главных конкурентов, США и Канады, из-за сильной летней засухи собравших низкие урожаи, за 11 месяцев составил 22,7 и 20,6 млн т, соответственно, и они пропустили вперед Австралию (24 млн т), которая, наоборот, получила высокий урожай в сезоне 2020/21. Экспорт Украины за 11 месяцев 2021 г. составил 18,9 млн т, Франции — 14,4 млн т, другие поставщики уступают лидерам очень много.
Таким образом, Россия в 2021 г. шестой год подряд выступила крупнейшим мировым экспортёром пшеницы.
Показатель экспорта России пшеницы за весь 2021 г. на основе оперативных отраслевых данных оценивается в 33-33,5 млн т, тогда как Австралии — более 26 млн т, США — 24 млн т, Канады — около 22 млн т, Украины — 20 млн т. Таким образом, преимущество России над вторым местом составит не менее 10 млн т.
Напомним также, что августовский результат России по экспорту пшеницы — 5,22 млн т — стал третьим результатом в мировой истории и новым абсолютным рекордом с 1985 г. (подробнее — здесь).
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.
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