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Экспорт

Россия в 2021 г. осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы шестой год подряд

Согласно текущим данным ФТС России, за 11 месяцев 2020 г. экспорт пшеницы из России составил 30 млн т. Результаты остальных стран гораздо более скромные. Экспорт главных конкурентов, США и Канады, из-за сильной летней засухи собравших низкие урожаи, за 11 месяцев составил 22,7 и 20,6 млн т, соответственно, и они пропустили вперед Австралию (24 млн т), которая, наоборот, получила высокий урожай в сезоне 2020/21. Экспорт Украины за 11 месяцев 2021 г. составил 18,9 млн т, Франции — 14,4 млн т, другие поставщики уступают лидерам очень много.

Таким образом, Россия в 2021 г. шестой год подряд выступила крупнейшим мировым экспортёром пшеницы.

 © Фото из открытых источников

Показатель экспорта России пшеницы за весь 2021 г. на основе оперативных отраслевых данных оценивается в 33-33,5 млн т, тогда как Австралии — более 26 млн т, США — 24 млн т, Канады — около 22 млн т, Украины — 20 млн т. Таким образом, преимущество России над вторым местом составит не менее 10 млн т.

Напомним также, что августовский результат России по экспорту пшеницы — 5,22 млн т — стал третьим результатом в мировой истории и новым абсолютным рекордом с 1985 г. (подробнее — здесь).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.

сельское хозяйство, АПК, экспорт, статистика
  • Нет аватара treins
    26.01.2217:24:56

    Так себе достижение, если бы теже США хотели, то без проблем бы обошли Россию по экспорту пшеницы.

    Но им выгоднее сою производить.

    Вдобавок вместо развития экспорта, экспорт пшеницы обложили пошлинами.

    Хотя Россия могла бы в полтора раза больше пшеницы производить.

    #1246639
    • Нет аватара srozmirovich
      26.01.2218:13:58

      Во-1, «США» — это кто? Это чье-то персональное хотение/решение? Или это поиск тысячами независимых субъектов выгодных для производства и сбыта продуктов? Во-2, если бы у бабушки были другие первичные половые признаки, то она была бы дедушкой. Поэтому рассуждать о том, что могло бы быть — довольно бессмысленная затея. Исходите из факта, а не придумывайте альтернативную реальность.

      #1246641
      • Нет аватара treins
        26.01.2219:01:33

        Ничего не понял что хотел сказать ты.

        США экспортируют и производят зерна в несколько раз больше России, выделять пшеницу одну смысла нет никакого. Даже та же Украина производит кукурузы больше России.

        Могли бы площадь под кукурузу засадить пшеницей и было бы больше пшеницы.

        Отредактировано: treins~19:03 26.01.22
        #1246646
        • Нет аватара nabludatel71
          26.01.2219:20:09

          Не надо про несколько раз, если не в курсе ситуации. Россия экспортирует 40-50 млн т зерна в год, США — 70-100. Украина — тоже 40-50. Насчёт того, что выгоднее — каждый сельхозпроизводитель сам для себя решает. А кукуруза на мировом рынке обычно заметно дешевле пшеницы, поскольку пшеница — это в первую очередь пищевая культура (хотя когда она дешёвая, активно и на корм идёт), тогда как кукуруза — главным образом кормовая.

          #1246648
          • Нет аватара treins
            26.01.2219:40:58

            Россия производит 130 млн тонн зерна, США 440 млн тонн, плюс 116 млн тонн сои, что равноценно 240 млн тонн зерна.

            Урожайность кукурузы куда выше пшеницы, а цена не особо отличается.

            Российская пшеница тоже большей частью на корм идет.

            Отредактировано: treins~19:42 26.01.22
            #1246651
            • Нет аватара POLO
              26.01.2219:54:34

              плюс 116 млн тонн сои, что равноценно 240 млн тонн зерна

              ОПА     а вот просветите, Христа ради, нас неучей, а что это за НОВОЕ в сельском хозяйстве: перевод шрота и масла в зерно    

              Это вы по калорийности ?)     ну, может так?) сжигаем и то и другое и сравниваем    

              #1246655
              • Нет аватара treins
                26.01.2220:09:48

                У сои урожайность в 2 раза меньше пшеницы, если вместо сои посадить пшеницу, то у тебя её будет в 2 раза больше

                #1246660
    • Нет аватара POLO
      26.01.2219:56:33

      Никогда не стыдно гордится достижениями     вспомните эпоху ссср и многомиллионные закупки зерна по всему миру     ходили с протянутой рукой    

      #1246656
      • Нет аватара treins
        26.01.2220:26:19

        РСФСР производит примерно столько же зерна, сколько и Россия сейчас.

        В СССР плохо хранили зерно и неэффективно перерабатывали, в результате на 1 кг мяса уходило в 2 раза больше зерна, чем на Западе

        #1246662
  • Нет аватара senima56
    26.01.2218:49:45

    Урожай богатый…по экспорту пшеницы в лидеры вышли… А почему цены на продукты растут?!         

    #1246644
  • Нет аватара POLO
    26.01.2219:45:32

             

    Приятно осознавать что мой прогноз сбылся спустя годик)

    #1246653
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