Россия завершила поставки первой экспортной партии спортивного пистолета «Аспид»

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия завершила поставки первой экспортной партии спортивного пистолета РГ120 «Аспид» иностранному заказчику. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

"Сегодня Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации «Ростех» завершил поставки первой экспортной партии иностранному заказчику", — сказали в госкорпорации.

Там отметили, что спортивный самозарядный пистолет РГ120 «Аспид» обладает хорошим экспортным потенциалом благодаря высоким тактико-техническим характеристикам и надежности.

«Аспид» — спортивный пистолет, разработанный на платформе боевого 9×21-миллиметрового пистолетного комплекса «Удав», предназначен для стрельбы на дальности до 50 м. Изделие отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой, может адаптироваться под индивидуальную хватку стрелка.

Гарантийный ресурс пистолета составляет 25 тыс. выстрелов. Он оснащен магазином на 18 патронов, а также рельсовым креплением для прицелов и дополнительного оборудования — планкой Пикатинни. Для стрельбы из пистолета применяются 9×19-миллиметровые пистолетные патроны Luger или 9×19-миллиметровые пистолетные патроны Para с пулей со свинцовым сердечником. Пистолет сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.