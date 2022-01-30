В Барнауле начали производство нового гусеничного трактора: ТЛС-5 Барнаулец

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Гусеничные сельскохозяйственные тракторы гораздо бережнее относятся к почве и имеют большее тяговое усилие, чем колесные тракторы! Всем знакомы Волгоградский и Алтайский тракторные заводы, которые в Советское и постсоветское время производили основную часть гусеничных тракторов, таких как ДТ-54, ДТ-75, Т-4А, ВТ-100, ВТ-150 и прочих! В настоящее время этих заводов уже не существует, а потребность в новых гусеничных тракторах еще есть, т.к. не всегда колесный трактор может заменить гусеничный! Гусеничный трактор ТЛС-5 «Барнаулец» производства завода «Алтайлесмаш» предназначен для работы в лесном и сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами и орудиями. Номинальное тяговое усилие, создаваемое трактором на стерне составляет 80 кН. Трактор предназначен для работы с теми же агрегатами, что и тракторы Кировец К-700/К-701. В качестве силовой установки на тракторе могут быть применены два двигателя на выбор: — ЯМЗ-238ГМ2 мощностью 180 л.с. — Д-461-17И-2 мощностью 200 л.с. Эксплуатационная масса трактора 13740 кг. Удельное давление движителя трактора на грунт составляет примерно 0,5 кг/см2 Напомню, что завод «Алтайлесмаш» уже много лет занимается производством различной спецтехники на гусеничном ходу, например: — Трактор лесохозяйственный ТЛ-5АЛМ-01 (модернизированный ТТ-4) — Машина трелевочная чокерная МТЧ-4 (модернизированный ТТ-4М) — Кран самоходный КС-5671-2 — Машина для бесчокерной трелевки леса ЛП-18АЛМ, ЛТ-187 — Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188АЛМ — Машина самоходная энергетическая для сварки трубопроводов СЭМ-4 — Буровая геологическая машина БГМ-1М — Бурильно-сваебойная машина БМ-831 — Трактор лесохозяйственный ТЛ-41 (лесопожарный) — Гусеничные самосвалы и самоходные энергетические средства для установки мульчеров и прочая техника. Официальный сайт завода Алтайлесмаш: https://www.altailesmash.ru/