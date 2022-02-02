Площади рисовых полей в Дагестане за три года увеличены почти на 9 тыс. га

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Площади новых чеков для выращивания риса в Дагестане в течение трёх лет увеличились на 8 696 га. Благодаря участию в государственной программе по развитию мелиорации регион в последние годы является лидером в стране по объёму ввода в эксплуатацию рисовых чеков.

«В рамках реализации мероприятий ведомственной программы „Развитие мелиоративного комплекса России“ за 2019-2021 годы сельхозтоваропроизводителями республики Дагестан выполнены гидромелиоративные мероприятия, в частности строительство новых рисовых участков на площади 7 490 га. Кроме того, в целях реализации федерального проекта „Экспорт продукции АПК“ за три года выполнены работы по строительству участков на площади 1 206 га. Благодаря активному участию в госпрограмме, в последние годы Дагестан является лидером в стране по объему ввода в эксплуатацию рисовых чеков», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» по стимулированию выпуска экспортоориентированной продукции на строительство чеков региону в течение трёх лет из федерального бюджета было выделено более 119 млн рублей.

Производство риса

Дагестан занимает второе место в России по объёмам производства риса, уступая только Краснодарскому краю. Аграрии региона в 2021 году собрали 118,9 тыс. тонн риса, что на 6,5% больше показателей предыдущего года. Урожай стал рекордным за всю историю рисоводства в республике. Таких показателей удалось достичь несмотря на выпавшие сильные осадки в самый разгар уборки риса, что препятствовало своевременному и полному сбору выращенного урожая.