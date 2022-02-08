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Крымский завод Фиолент. Российская промышленность

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/C5q7R5n6SMM

Завод «Фиолент». Ведущее приборостроительное предприятие Крыма находится в Симферополе, участвует в выполнении государственных оборонных заказов Российской Федерации.

Завод — национальный производитель ручного профессионального инструмента, включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли.

Разработка и производство продукции на заводе «Фиолент» идёт по трём направлениям: профессиональный электроинструмент, системы и элементы корабельной автоматики, прецизионные электрические микромашины и приборы точной механики.

Приятного просмотра.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C5q7R5n6SMM

приборостроение, Крым
  • Е.Юрий Е.Юрий
    09.02.2200:56:41

    Отличный репортаж!    Вот бы фиоленту пару филиалов производства открыть — а там можно суббренды под заказ делать. Заводу удачи и развития!

    П.С. У СССР были автоматизированные линии на высоте, с высоким качеством исполнения и технологичностью. Жаль что пока заводчанам приходится гордиться итальянскими. И да — Фиолент не единственный завод, по производству электроинструмента, есть ещё Лепсе,но Фиолент несомненно крупнее. Однозначно если инвестировать в отрасль, создать качественную дизайн-линейку продуктов броскую и яркую в оформлении, то можно вытеснить с рынка добрую часть одноразового хлама, а Лепсе вообще уделывает именитые бренды по надежности только с ассортиментом беда.

    #1247412
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