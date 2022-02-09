«Галичский автокрановый завод» запустил производство модернизированных 25-тонных автокранов

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АО «Галичский автокрановый завод», которое входит в Ассоциацию «Росспецмаш», в феврале 2022 года начало серийный выпуск модернизированных автокранов с удлиненной до 24 м стрелой, грузоподъемностью 25 тонн КС-55713-1Л-1, КС-55713-3Л-1 и КС-55713-5Л-1.

В модернизированных кранах измененена схема гидрораспределителя и крана, что позволило снизить нагрев рабочей жидкости при интенсивной работе, а на планетарных механизмах крана установлены современные тормозные блоки отечественного производства.

На механизме подъема груза установлен новый планетарный модуль с увеличенным передаточным отношением, который позволил перевести все автокраны на шестикратную запасовку грузового каната. Таким образом, скорость выполнения операции подъема-опускания груза выросла на 30%, снижена масса крюковой подвески, теперь масса фактически поднимаемого груза стала на 100 кг больше для всех точек грузовой характеристики.

В настоящее время заводом освоен выпуск одинадцати моделей автокранов грузоподъемностью 25 тонн, в частности 3-х моделей автокранов со стрелами длиной 21,7 м; 3-х моделей автокранов серии НЕО, со стрелами длиной 24 м ОВОИД; 3-х моделей автокранов серии НЕО, со стрелами длиной 28,2 метра; 2-х моделей автокранов со стрелами длиной 31 метр ОВОИД.

Автокраны выпускаются на шасси KAMAZ-65115, KAMAZ-43118 и УРАЛ-4320 «NEXT» .