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СИБУР использует оборудование отечественных машиностроителей при реконструкции производства в Дзержинске.

Паровая емкость весом 104 тонны, длиной 12 метров и высотой 6 метров, изготовленная на «Уралхиммаше», поставлена на «СИБУР-Нефтехим», где ведется реконструкция производства окиси этилена и гликолей, сообщили в СИБУРе.

Всего на площадке будут установлены 37 единиц основного технологического оборудования, изготовленных на предприятиях Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Тамбова и Озерска Челябинской области, а также поставленных из Японии, Индии и Китая. При этом доля отечественных изделий в общем объеме основного оборудования по проекту достигает 80%, а по емкостному оборудованию доля российских изделий 100%.

Цель реконструкции — увеличить мощности по выпуску окиси этилена и одновременно снизить воздействие на окружающую среду. «Для нас очень важно, что, развивая производство, мы сберегаем ресурсы, снижаем воздействие на экологию, достигаем цели, заявленные компанией в рамках Стратегии устойчивого развития, — отметил гендиректор „СИБУР-Нефтехима“ Дмитрий Владимиров. — Эти задачи решаются за счёт использования наилучших доступных технологий и высокотехнологичного оборудования».

Многие российские поставщики впервые изготовили продукцию для компании, некоторые уникальные изделия и технологии были освоены в рамках сотрудничества по проекту. «Негабаритное высокотехнологичное оборудование для «СИБУР-Нефтехима» на нашем предприятии изготовлено впервые. На монтажную площадку паровая емкость доставлена в разборном виде. Уже в Дзержинске группа инженеров из Екатеринбурга проводит досборку в тесном взаимодействии со специалистами «СИБУР-Нефтехима», — рассказала руководитель проекта в «Уралхиммаше» Маргарита Джапакова.

«СИБУР — перспективный заказчик. Своевременная и успешная реализация проекта позволяет нам рассчитывать на увеличение объемов контрактации со стороны одного из лидеров российского рынка нефтехимии», — сообщил директор по управлению проектами «Уралхиммаша» Олег Крутов.

«Промышленная Компания «Теплообменные Технологии» получила заказ на шесть теплообменников для «СИБУР-Нефтехима», три из них были отгружены в 2021 году. Самый крупный весит 61 тонну, его длина достигает 17,5 метров. «Благодаря заказу СИБУРа мы успешно освоили новую технологию изготовления стержневых перегородок, для нас — это ценный и интересный опыт. Такие теплообменники используется на единичных предприятиях страны, ранее заказчики приобретали аппараты у иностранных изготовителей», — пояснила гендиректор компании Евгения Путинцева.

Реконструкция производства окиси этилена и гликолей в Дзержинске ведется по проекту компании «Сайентифик Дизайн, ИНК», США. Разработчиком проектной документации стала компания «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)», работающая в Дзержинске. В настоящее время завершено проектирование, осуществляется монтаж насосного, емкостного и теплообменного оборудования, в ближайших планах — перейти к монтажу реакторного и компрессорного оборудования, которое будет подключено к действующей технологической схеме предприятия во время остановочного ремонта, запланированного на 2022 год.

Как сообщалось, новый гендиректор «СИБУР-Нефтехима» Дмитрий Владимиров рассказал о разработке плана действий, который позволит дзержинскому предприятию к 2025 году стать одним из лидеров по эффективности.

Дзержинское предприятие СИБУРа работает с февраля 1982 года. На сегодня годовые производственные мощности «СИБУР-Нефтехима» составляют 130 тыс. тонн окиси этилена, 320,5 тыс. тонн гликолей, 35,5 тыс. тонн акриловой кислоты. Предприятие лидирует в производстве окиси этилена и МЭГ, является единственным производителем метилакрилата и дваэтилгексилакрилата в стране.