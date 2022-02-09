Компания «Канмаш АГРО» из Чувашии выпустила новый полуприцепной культиватор

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Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8 — 27% и твердости обрабатываемого слоя 0,4-1,6 МПа.

На поле не должно быть крупных камней, пней, неубранных копен соломы и скоплений других пожнивных остатков. Для эффективного использования культиватора при работе на повышенных скоростях необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий. Подготовка полей должна включать в себя тщательное выравнивание поверхности.

Технологический процесс, выполняемый культиватором, заключается в следующем: при рабочем ходе культиватора по полю лапы рыхлят на заданную глубину поверхностный слой почвы, подрезают сорняки, а расположенная сзади штригель-борона с выравнивателем окончательно разрыхляют почву, которая образуется от прохода рабочих органов.

Основные технические характеристики культиватора КПО (Е) — 14:

Производительность за 1 час основного времени (га/ч) — до 16,8;

Рабочая скорость (км/ч) — до 12;

Транспортная скорость (км/ч) — не более 20;

Ширина захвата (м) — 14;

Габаритные размеры в транспортном положении высота (мм) — 3600

длина (мм) — 5400

ширина (мм) — 4400

Габаритные размеры в рабочем положении высота (мм) — 1335

длина (мм) — 7445

ширина (мм) — 14150

Количество режущих узлов (шт.) — 78;

Ширина захвата культиваторной лапы (мм) — 230;

Глубина обработки (см) — 5-12;

Агрегатирование — Трактора класса 5.