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Строители восьмого финального этапа автодороги «Таврида» перешагнули символический «экватор»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/PrbXwt8O29I

Строители восьмого финального этапа федеральной автодороги «Таврида» перешагнули символический «экватор». Участок готов на 55%. Какие технологические изменения произошли на площадке из-за сырой и холодной погоды? В тур по сооружениям главной крымской трассы отправился Ростислав Колмагоров.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/sYWjtZ7EwS4
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...D0%B8%D1%82c%D1%8F.1942376/page-651

строительство, Крым
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