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Экспорт

Нетопливный экспорт России в 2021 г. достиг рекорда в 225 млрд долларов

Нетопливный экспорт России в 2021 г., по предварительным данным, составил 224,5 млрд долл., на 32% превзойдя рекорд предыдущего года (169,5 млрд долл.). Кроме того, ещё 1,28 млрд долл. составил экспорт рыбы и морепродуктов, оформленных вне зон таможенного контроля (учитывается Росстатом).

 © Фото из открытых источников

Крупнейшей статьёй нетопливного экспорта России в 2021 г. второй год подряд стало золото, однако его поставки немного снизились — 17,36 млрд долл. (-6,3%).

Следующие 5 крупнейших статей характеризуются экспортом от 8,5 до 12,5 млрд долл.:

  • удобрения — 12,5 млрд долл. (+78%),
  • стальной прокат — 12,22 млрд долл. (+86%),
  • зерно — 11,37 млрд долл. (+13%),
  • сталь — 9,78 млрд долл. (+94%),
  • платиноиды — 8,46 млрд долл. (+7,8%).

По 10 статьям экспорт составил от 3,5 до 7 млрд долл.:

  • алюминий — 7,08 млрд долл. (+68%), из-за предварительного декларирования показатель, скорее всего, будет уточнен в сторону снижения,
  • пиломатериалы — 6,37 млрд долл. (+43%),
  • рыба и морепродукты — 5,73 млрд долл. (+27%), без учитываемых Росстатом,
  • растительные масла — 5,68 млрд долл. (+44%),
  • алмазы и бриллианты — 4,54 млрд долл. (+40%),
  • полимеры — 4,1 млрд долл. (+79%),
  • медь — 3,85 млрд долл. (-17%),
  • железная руда — 3,8 млрд долл. (+92%),
  • а также вооружения и гражданская авиатехника (в основном б/у), данные по которым не публикуются.

По 18 статьям экспорт составил от 1,6 до 3,3 млрд долл.:

  • фанера и древесные плиты — 3,28 млрд долл. (+68%),
  • турбодвигатели и газовые турбины — 2,88 млрд долл. (+39%),
  • руды и концентраты цветных металлов — 2,57 млрд долл. (+71%),
  • бумага и картон — 2,53 млрд долл. (+31%),
  • автомобили, включая специализированные, — 2,37 млрд долл. (+28%),
  • продукция из пластмасс — 2,07 млрд долл. (+40%),
  • корма — 2,06 млрд долл. (+42%),
  • изделия из чёрных металлов — 2,01 млрд долл. (+28%),
  • медный прокат — 2 млрд долл. (+122%),
  • чугун — 1,99 млрд долл. (+52%),
  • стальные трубы — 1,97 млрд долл. (+7,8%),
  • суда и плавсредства (в основном б/у) — 1,91 млрд долл. (+160%),
  • каучук — 1,9 млрд долл. (+51%),
  • стальной лом — 1,79 млрд долл. (+40%),
  • иммунные продукты — 1,76 млрд долл. (+598%),
  • аммиак — 1,67 млрд долл. (+99%),
  • прямовосстановленное железо — 1,59 млрд долл. (+72%),
  • а также радиоактивные материалы, данные по которым не публикуются.

Еще по 22 статьям экспорт составил от 0,8 до 1,5 млрд долл.: телекоммуникационная аппаратура, ферросплавы, целлюлоза и древомасса, шины, алюминиевый прокат, маслосемена, мясо и субпродукты, бытовая техника (без электроники и телекома), автокомплектующие, никелевый штейн, оборудование ядерных реакторов, круглый лес, косметические и туалетные средства, контрольно-измерительные приборы, руды и концентраты драгметаллов, мономеры, спирты, шоколадные изделия, лекарства, железнодорожная техника, электрораспределительная аппаратура, никель.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России: http://stat.customs.ru/


экспорт, статистика
  • Нет аватара Сергей К.
    12.02.2215:45:19

    иммунные продукты — 1,76 млрд долл. (+598%)

    Молодцы!

    #1247584
    • Нет аватара nabludatel71
      12.02.2216:49:41

      Да, я в начале года сомневался дажев миллиарде — потому что новости о поставках в статистике отражались скромными цифрами. Но потом раскочегарились!

      Правда, не понятно, как будет в этом году. Громких новостей о новых контрактах не слышно, массовая вакцинация в большинстве стран состоялась, производства лицензионные запущены и т. п. Декабрьский экспорт был скромным и январь (предварительно) тоже.

      #1247591
  • Нет аватара termometrix
    12.02.2215:59:29

    Крупнейшей статьёй нетопливного экспорта России в 2021 г. второй год подряд стало золото

    Это очень плохо.Покупка собственного золота ЦБ, банками и населением за рубли это покупка иностранной валюты бесплатно, к тому же золото является ценным, стабильным и долговечным универсальным активом.За два года мы потеряли 35 миллиардов долларов или около 600 тонн в золотых слитках безвозвратно.Если ЦБ так нуждалась в иностранной валюте для регулирования валютного рынка,пополнения ЗВР,а также стабилизации курса рубля и инфляции,то существуют залоговые кредиты, ломбарды, валютные свопы,ЦБ могла бы заимствовать на на международных финансовых рынках временно в ходе пандемии в 2020 г. без необходимости продажи какого-либо золота за пределы страны.Пятнадцать лет назад Кудрин продал тогда в два раза дешевле более чем 500 тонн золота.

    Отредактировано: termometrix~17:57 12.02.22
    #1247585
    • Нет аватара nabludatel71
      12.02.2216:45:06

      Это очень плохо

      Не говорите ерунды. Мы каждый год добываем 350 т золота. Что с ним делать? От того, что оно будет лежать в банковских хранилищах, толку мало. Предыдущие 15 лет в основном копили, до 2020-го экспорт редко доходил даже до 100 тонн (в среднем 50 примерно было). А сейчас спокойно можно продавать. Тем более, всё равно экспорт меньше добычи.

      Вот вы говорите про покупку банками и населением. Разве им кто-то мешает покупать? Но население в золото не вкладывается, а банки и так имеют запас, ну и им видней, как с финансовыми инструментами обращаться. Собственно, именно банки, а не добывающие компании, — основные экспортёры золота.

      #1247589
      • Нет аватара termometrix
        12.02.2217:34:34

        Собственно, именно банки, а не добывающие компании, — основные экспортёры золота.

        Потому что Минфин и ЦБ разрешили.

        Что с ним делать? От того, что оно будет лежать в банковских хранилищах, толку мало.

        Копить надо.Золото лучший резервный актив,универсальная мера стоимости и национальное богатство.Вы знаете, сколько стран не могут и мечтать иметь в своих недрах большие количества самородного золота? Божий дар.

        Кроме того и без экспорта золота положительное сальдо внешней торговли достаточно велико,в том числе и объем нетопливного экспорта.

        Отредактировано: termometrix~17:49 12.02.22
        #1247592
        • Нет аватара kerosene
          12.02.2218:55:46

          Полностью согласен! Можно выпустить электронный рубль, который будет обеспечен золотом. Все счета только в российских банках. Все транзакции с этим рублем только через сервера на территории России. Чем больше добывается золота — тем дороже этот рубль.

          #1247597
  • Нет аватара termometrix
    12.02.2218:07:02

    Вот еще один такой интересный график

    скрытый текст

    Отредактировано: termometrix~18:42 12.02.22
    #1247593
  • Наталья Аникина
    12.02.2218:39:02

    По факту, экспорт всё равно преимущественно сырьевой

    Отредактировано: Наталья Аникина~18:39 12.02.22
    #1247594
    • Нет аватара termometrix
      12.02.2218:48:50

      Но был достигнут заметный прогресс. Этого нельзя отрицать.

      Конечно, цены на экспортные несырьевые товары тоже выросли-за эти 20-25 лет накопилась инфляция.Рост цен на продовольствие помог Польше и Украине, например, улучшить свои торговые балансы,хотя внешняя торговля Украины товарами остается дефицитной.

      #1247595
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