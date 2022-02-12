Нетопливный экспорт России в 2021 г. достиг рекорда в 225 млрд долларов
Нетопливный экспорт России в 2021 г., по предварительным данным, составил 224,5 млрд долл., на 32% превзойдя рекорд предыдущего года (169,5 млрд долл.). Кроме того, ещё 1,28 млрд долл. составил экспорт рыбы и морепродуктов, оформленных вне зон таможенного контроля (учитывается Росстатом).
Крупнейшей статьёй нетопливного экспорта России в 2021 г. второй год подряд стало золото, однако его поставки немного снизились — 17,36 млрд долл. (-6,3%).
Следующие 5 крупнейших статей характеризуются экспортом от 8,5 до 12,5 млрд долл.:
- удобрения — 12,5 млрд долл. (+78%),
- стальной прокат — 12,22 млрд долл. (+86%),
- зерно — 11,37 млрд долл. (+13%),
- сталь — 9,78 млрд долл. (+94%),
- платиноиды — 8,46 млрд долл. (+7,8%).
По 10 статьям экспорт составил от 3,5 до 7 млрд долл.:
- алюминий — 7,08 млрд долл. (+68%), из-за предварительного декларирования показатель, скорее всего, будет уточнен в сторону снижения,
- пиломатериалы — 6,37 млрд долл. (+43%),
- рыба и морепродукты — 5,73 млрд долл. (+27%), без учитываемых Росстатом,
- растительные масла — 5,68 млрд долл. (+44%),
- алмазы и бриллианты — 4,54 млрд долл. (+40%),
- полимеры — 4,1 млрд долл. (+79%),
- медь — 3,85 млрд долл. (-17%),
- железная руда — 3,8 млрд долл. (+92%),
- а также вооружения и гражданская авиатехника (в основном б/у), данные по которым не публикуются.
По 18 статьям экспорт составил от 1,6 до 3,3 млрд долл.:
- фанера и древесные плиты — 3,28 млрд долл. (+68%),
- турбодвигатели и газовые турбины — 2,88 млрд долл. (+39%),
- руды и концентраты цветных металлов — 2,57 млрд долл. (+71%),
- бумага и картон — 2,53 млрд долл. (+31%),
- автомобили, включая специализированные, — 2,37 млрд долл. (+28%),
- продукция из пластмасс — 2,07 млрд долл. (+40%),
- корма — 2,06 млрд долл. (+42%),
- изделия из чёрных металлов — 2,01 млрд долл. (+28%),
- медный прокат — 2 млрд долл. (+122%),
- чугун — 1,99 млрд долл. (+52%),
- стальные трубы — 1,97 млрд долл. (+7,8%),
- суда и плавсредства (в основном б/у) — 1,91 млрд долл. (+160%),
- каучук — 1,9 млрд долл. (+51%),
- стальной лом — 1,79 млрд долл. (+40%),
- иммунные продукты — 1,76 млрд долл. (+598%),
- аммиак — 1,67 млрд долл. (+99%),
- прямовосстановленное железо — 1,59 млрд долл. (+72%),
- а также радиоактивные материалы, данные по которым не публикуются.
Еще по 22 статьям экспорт составил от 0,8 до 1,5 млрд долл.: телекоммуникационная аппаратура, ферросплавы, целлюлоза и древомасса, шины, алюминиевый прокат, маслосемена, мясо и субпродукты, бытовая техника (без электроники и телекома), автокомплектующие, никелевый штейн, оборудование ядерных реакторов, круглый лес, косметические и туалетные средства, контрольно-измерительные приборы, руды и концентраты драгметаллов, мономеры, спирты, шоколадные изделия, лекарства, железнодорожная техника, электрораспределительная аппаратура, никель.
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России: http://stat.customs.ru/
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