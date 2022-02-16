Завершено строительство третьей грузопассажирской баржи для Камчатки
Компания «СКСИ» (г. Владивосток) завершила строительство грузопассажирской баржи для обслуживания внутримуниципальных и межмуниципальных маршрутов Камчатки. В начале марта 2022 года судно будет поставлено к месту работы, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
По данным министерства, грузоподъемность баржи составит 40 тонн, пассажировместимость — 15 человек. Эксплуатация судна планируется в отдаленных районах Камчатского края.
Грузопассажирская баржа для Камчатки © sudostroenie.info
Это уже третье судно подобного класса, построенное по заказу региональных властей. От барж «Камчатка» и «Камчатка-2» новая баржа отличается наличием теплого закрытого пассажирского салона, комфортной каюты для экипажа, а также санузлов для пассажиров. При этом длина баржи увеличилась на 4 метра.
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