Контролеры. Импортозамещение
Компания ЭмБиТех является разработчиком и производителем промышленных контролеров, панелей и различных модулей автоматизации и управления. В ситуации, когда ведущие производители отказываются работать с нашими предприятиями и компаниями, мы хотим напомнить о том, что с 2015 года нашей командой были разработаны и успешно внедрены несколько серий контролеров и средств управления, которые могут послужить не только заменой, но и серьезной альтернативой, позволяющей создать конкурентное преимущество компаниям и предприятиям, занятых в сфере автоматизации.
ЭмБиТех производит контролеры, которые подходят для решения большинства следующих технологических задач:
- Мониториг и управление технологическим процессом энергетических подстанций и питающих центров
- АВР, бесперебойное электроснабжение, солнечная и ветровая генерация
- Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры
- Сортировочные, упаковочные, дозирующие и пр. машины и оборудование
- Управление архитектурным и уличным освещением
- Вентиляция, кондиционирование, обогрев и пр. жизнеобеспечение
Обладая опытом разработки и производства, мы готовы предложить потенциальным заказчикам уникальные конфигурации и модули, которые подойдут под конкретные задачи. Такой подход позволяет максимально оптимизировать цену готового устройства и создать конкурентное преимущество.
Контроллер модульного типа Макон позволяет решать задачи по сбору, передачи и мониторингу данных на различных энергетических и промышленных объектах
Modulny PLC © Фото из открытых источников
Эти же контролеры могут служить для организации АВР, регулировки под напряжением, бесперебойного электроснабжения и прочих задач благодаря модульной конфигурации и широкой линейке расширяемых модулей.
Из опыта по модернизации станков возникла линейках панельных контролерров, которые совмещают в себе функции панели оператора и главного модуля управления.
Kontroler dlya Stanka © Фото из открытых источников
Для работы с системами завязанными на измерение массы при помощи тензометрических датчиков ЭмБиТех готово предложить уникальное решение сочетающее в себе сразу четыре устройства: тензометрический модуль, логический модуль, модуль цифровых и аналоговых входов-выходов и панель оператора. Такая модель позволяет закрыть большую часть задач по дозированию, измерению, упаковке и пр.
Tenzometrichesky PLC © Фото из открытых источников
Начиная с 2017 года в Казахстане в парке Назарбаева Университета эксплуатируются наши контролеры МАКОН для уличного освещения. Данные контролеры обладают необходимым функционалом для уличного освещения и управления климатом для климатических шкафов. Данные контролеры применялись совместно со светильниками и контролtрами фирмы Philips
Kontroler ASUNO © Фото из открытых источников
В прошлом году нашей командой было разработано специальное предложение для сегмента вентиляции и кондиционирования, содержащее в себе модуль управления (контролер) и панель управления с сенсорным цветным дисплеем. Данное решение не является уникальным, но обладает рядом преимуществ, такими как питание у правление панелью по одном проводу, возможность выпускать панели с кнопками и без и с любой степенью IP.
Kontroler i cvetnaya panel © Фото из открытых источников
На счету компании есть и уникальные разработки по управления инвалидными колясками, формирователями импульса с заданными характеристиками, управления ступенькоходами и пр.
Компания «ЭмБиТех» — это команда профессионалов, которые идут по пути развития и совершенствования. Мы постоянно улучшаем архитектурные и программные решения, стараемся использовать новые достижения. Также мы всегда следуем нашему лозунгу, и нам очень важен результат, который достигается при взаимодействии с нашими партнерами по бизнесу.
Имея объективный разрыв в опыте и технологиях мы не можем заменить всю линейку импортных контролеров, но готовы закрыть широкий спектр задач, связанный с управлением и автоматизацией.
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10.03.2218:31:56