ЛУКОЙЛ открыл крупное месторождение газа в Каспийском море

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ЛУКОЙЛ открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море с запасами 48 млрд м3, сообщили в пресс-службе Роснедра.В ведомстве назвали месторождение Хазри открытием года.Месторождение расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 км от г. Махачкалы.

Ближайшие к Хазри месторождения:

«170 км» (ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть),

Хвалынское (Каспийская нефтегазовая компания (ЛУКОЙЛ — 50%, Казмунайгаз — 25%, Total — 18% и GDF Suez — 8%),

им. Ю.С. Кувыкина (ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефть).

В тектоническом плане месторождение приурочено к Западно-Каспийской моноклинали Прикумско-Центрально-Каспийской системы прогибов и поднятий.

Запасы залежей оценены по категориям С1 и С2.Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы составили

свободного газа 48 млрд м 3 ,

, конденсата — 8,2 млн т.

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ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть получил лицензию на поисково-разведочные работы в этом секторе акватории Каспийского моря в 2003 г. Структура Хазри выявлена и подготовлена под глубокое поисковое бурение работами МОГТ 2Д в 2004 г. При этом, разведочное бурение на месторождение Хазри откладывалось не раз.Первоначально были названы сроки — 2014 г, затем 2016 г.

Первая поисково-оценочная скважина № 1 Хазри была пробурена на одноименной структуре Хазри в 2017 г. со вскрытием келловейского яруса среднеюрских отложений с фактическим забоем 4780 м.По результатам бурения скважины Хазри-1 были выявлены признаки газоносности альбских и верхнеюрских отложений.В весенне-осенний полевой сезон 2017 и 2018 гг. на исследуемой площади были выполнены сейсморазведочные работы МОГТ 3D в объеме 900 км2.

В 2020 г. на юго-западном блоке структуры Хазри пробурена поисково-оценочная скважина Хазри-2 с фактическим забоем 5263 м в бат-байосском ярусе среднеюрских отложений.В процессе бурения скважины Хазри-2 выполнен полный комплекс ГИС, отобран керн, проведены исследования пластов методом ГДК/ОПК.Работы осуществлялись самоподъемной буровой установкой СПБУ Нептун.