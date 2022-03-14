ЛУКОЙЛ открыл крупное месторождение газа в Каспийском море
ЛУКОЙЛ открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море с запасами 48 млрд м3, сообщили в пресс-службе Роснедра.В ведомстве назвали месторождение Хазри открытием года.Месторождение расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 км от г. Махачкалы.
Ближайшие к Хазри месторождения:
- «170 км» (ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть),
- Хвалынское (Каспийская нефтегазовая компания (ЛУКОЙЛ — 50%, Казмунайгаз — 25%, Total — 18% и GDF Suez — 8%),
- им. Ю.С. Кувыкина (ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефть).
В тектоническом плане месторождение приурочено к Западно-Каспийской моноклинали Прикумско-Центрально-Каспийской системы прогибов и поднятий.
Запасы залежей оценены по категориям С1 и С2.Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы составили
- свободного газа 48 млрд м3,
- конденсата — 8,2 млн т.
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть получил лицензию на поисково-разведочные работы в этом секторе акватории Каспийского моря в 2003 г. Структура Хазри выявлена и подготовлена под глубокое поисковое бурение работами МОГТ 2Д в 2004 г. При этом, разведочное бурение на месторождение Хазри откладывалось не раз.Первоначально были названы сроки — 2014 г, затем 2016 г.
Первая поисково-оценочная скважина № 1 Хазри была пробурена на одноименной структуре Хазри в 2017 г. со вскрытием келловейского яруса среднеюрских отложений с фактическим забоем 4780 м.По результатам бурения скважины Хазри-1 были выявлены признаки газоносности альбских и верхнеюрских отложений.В весенне-осенний полевой сезон 2017 и 2018 гг. на исследуемой площади были выполнены сейсморазведочные работы МОГТ 3D в объеме 900 км2.
В 2020 г. на юго-западном блоке структуры Хазри пробурена поисково-оценочная скважина Хазри-2 с фактическим забоем 5263 м в бат-байосском ярусе среднеюрских отложений.В процессе бурения скважины Хазри-2 выполнен полный комплекс ГИС, отобран керн, проведены исследования пластов методом ГДК/ОПК.Работы осуществлялись самоподъемной буровой установкой СПБУ Нептун.
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