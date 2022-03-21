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Фотофакты

Новый мост в Череповце

 © user34784.clients-cdnnow.ru

Пролеты моста соединены, металлоконструкции, ванты, опоры смонтированы. Сейчас работники займутся дорожным покрытием, его нужно предварительно бетонировать, армировать, и выставить все ограждения. На Южном шоссе уложены два слоя асфальта. Когда растает снег, уложат третий слой и завершат благоустройство.

Открытие моста запланировано на август 2022 года.
Источник: https://cherepovec.bezformata.com/l...-v-cherepovtce-dostroyat/103562495/

строительство
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