Новый молочный комплекс заработал в Челябинской области

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Новый молочный комплекс сельхозкооператива «Коелгинское» имени И. Н. Шундеева на 1200 голов КРС открыт в селе Долговка Еткульского района Челябинской области.

Он оснащён доильным залом карусельного типа. Это позволяет доить коров самым производительным методом — поточным. 1200 коров обслуживают всего 4 доярки, одно животное дает 23 литра за одну дойку. К тому же, в отличие от традиционного типа доения, карусельное позволяет снизить себестоимость литра молока.

Как пояснил председатель сельхозкооператива «Коелгинское» Анатолий Шундеев, надоенное молоко высшего сорта, оно сдается на молокозаводы. Обеспечить качество удаётся благодаря системы доения, исключающей соприкосновение молока с воздухом на всех этапах.

Чтобы понять всю подноготную производства молока в Долговке, стоит посетить новый комплекс, и в первую очередь доильный зал. Огромный круг с персональными местами для каждого животного вращается достаточно медленно, чтобы корова могла спокойно зайти в карусель и в задумчивости постоять полный оборот круга, пока умная автоматика выдаивает драгоценное молоко, нагулянное за сутки на вольном содержании в новом коровнике (за одну дойку здесь получают не меньше 23 литров от каждой коровы).

Как рассказал заместитель председателя кооператива по производству Алексей Прокопьев, на отделении предприятия в селе Коелга заложили очередной молочный комплекс с родильным отделением, где будут «работать» ещё больше бурёнок — две тысячи, и будет крутиться ещё более вместительная карусель на 72 рабочих места для коров (в Долговке карусель 50-местная, а первая коелгинская карусель, которая работает в хозяйстве с 2008 года, «возит» по 36 животных одновременно).

«Коровы у нас голштинской породы, за 2021 год от каждой получили в среднем по 9300 килограммов молока, в планах — выйти на 10 тыс. килограммов, — докладывает Алексей Прокопьев. — После того, как запустим новый комплекс на Коелгинском отделении и переведём туда коров из старых помещений, у нас будет полностью беспривязное содержание животных. При этом методе легче корректировать рацион, разделять коров на группы лактации, следить за здоровьем и продуктивностью животных. Старые коровники с привязным содержанием были рассчитаны на коров весом не более 450 кг, а сейчас у нас коровы по 650 кг, это результат голштинизации скота, и под таких животных нужно строить современные помещения», — рассказал Алексей Прокопьев.

У сельхозкооператива разработана программа развития молочного животноводства до 2025 года включительно. В 2024 году «Коелгинское» должно будет выйти на 100 тонн молока в сутки. Уже сейчас сельхоз кооператив получает 90 тонн в сутки. Достигнуть нового объема удастся за счет модернизации и строительства новых комплексов. В конце 2021 году «Коелгинское» приобрело все необходимое для дальнейшего развития: оборудование доильного зала, стройматериалы, ветеринарные препараты и вакцины и многое другое. Для этого были использованы возможности программы поддержки капитального строительства — капексы.

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