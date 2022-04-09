Производство растительных масел запустили в Орловской области

6 апреля в пос. Станция Малоархангельск Орловской области открылся цех экстракции. Проект реализует ООО «Орёлагропром».

Мощности производства составляют 120 т в сутки. На производстве три линии: подсолнечник, соя и рапс. Первая линия — по прессованию семян подсолнечника производительностью 1,8 т/ч. Вторая — по прессованию семян рапса производительностью 1,8 т/ч и третья — по прессованию семян сои производительностью 1,6 т/ч.

Предприятие планирует выйти на полные мощности через четыре месяца. На предприятии 32 рабочих места.

Объём инвестиций в проект составляет 95 млн рублей.

Хранение сырья планируется на Малоархангельском ХПП, а также 7-дневный запас сырья на самом заводе. Производство масла растительного будет наливом, а не фасованное.