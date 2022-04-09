Изотопы и титан: импортозамещение на предприятиях атомной промышленности

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Ряд предприятий ядерной промышленности быстро наращивают выпуск изотопов.

АО ВО «Изотоп»

В начале апреля АО «Всерегиональное объединение «Изотоп» сообщило, что в сжатые сроки обеспечило медицинские учреждения страны отечественной продукцией для радионуклидной диагностики и терапии, необходимой для выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний.

Ранее медицинские учреждения России закупали французские, венгерские и польские аналоги. На сегодняшний день вся европейская продукция полностью замещена.

«Обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими распространёнными заболеваниями в стране», — цитирует пресс-служба «Изотопа» Антона Шаргина, заместителя гендиректора по коммерческим вопросам этого предприятия.

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АО «ТВЭЛ»

Перспективной областью отечественной атомной отрасли в медицинской сфере является замещение зарубежных титановых винтов, которые используются в операциях по соединению отломков повреждённых костей. Такие материалы в России недавно начало изготавливать АО «ТВЭЛ».

Основными преимуществами данных титановых винтов предприятие называет высокую технологичность производства готовых имплантируемых изделий, их надёжность, долговечность и стойкость к коррозии.

По словам генерального директора ООО «Русатом МеталлТех» (входит в «ТВЭЛ») Андрея Андрианова, титановое направление для предприятия — наиболее приоритетное в рамках работы по импортозамещению.

«Российские материалы, изготовленные отраслевым центром металлургии, соответствуют международным стандартам и по качеству не уступают международным аналогам. Это позволит предприятию выпускать конкурентоспособную продукцию, которая найдёт своё применение в такой социально значимой отрасли, как современная медицинская промышленность», — приводит слова Андрианова департамент коммуникаций «ТВЭЛ».

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Ленинградская АЭС

На ЛАЭС изготавливаются изотопы кобальт-60, йод-125, йод-131, молибден-99 (технеций-99m), а также легированный кремний.

Изотопы используются для стерилизации и дезинсекции пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур. Также в России они применяются в диагностике онкологических заболеваний, очистке промышленных стоков, твёрдых и жидких производственных отходов, упрочнения изделий из дерева и стекла.

Легированный кремний требуется российской промышленности для сборки высокоточных интегральных схем. Эти микроэлектронные изделия необходимы в производстве техники и оборудования для космоса и самолётостроения.

Как отметил и. о. директора ЛАЭС Жемчугов по итогам прошлого года станция перевыполнила план по производству изотопов и полностью обеспечила потребности промышленности страны в легированном кремнии.

«Объёмы переработки кобальта станут весьма значительными. Достаточно сказать, что в 2022—2023 годах мы должны поставить нашим заказчикам в 2,3 раза больше изотопа кобальт-60, чем произвели в 2021 году», — заявил Жемчугов.