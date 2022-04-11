В Оренбургской области открылся новый комбикормовый завод

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В селе Матвеевка Матвеевского района Оренбуркской области открылся новый завод по производству комбикормов. Первая партия продукции уже сошла с конвейера.

— Запустил новое предприятие индивидуальный предприниматель, глава КФХ Валерий Шамкаев. К открытию собственного производства он подошёл основательно. Для этого он приобрёл помещение, в котором сделал капитальный ремонт, установил современное отечественное оборудование по выпуску комбикормов с производительностью три тонны в час, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заводе для выпуска комбикормов используется в основном сырьё, выращенное на полях фермерского хозяйства, небольшая часть приобретается у местных аграриев. В состав комбикормов входят кукуруза, соя, жмых подсолнечный, ячмень, горох, пшеница с добавлением соответствующих премиксов и микроэлементов для стимуляции роста и здоровья животных.

Выпускаемая продукция будет реализовываться как на территории муниципального образования, так и за его пределами.