«Росэлектроника» представляет импортозамещенную ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника»

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на выставке «ЭкспоЭлектроника-2022» образцы современной отечественной электронно-компонентной базы, созданной в рамках программы импортозамещения.

На стенде холдинга Омский НИИ приборостроения (ОНИИП) представляет оборудование для стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Аппаратура позволяет создавать энергоэффективные сети Интернета вещей дальнего радиуса и обеспечивает максимально быструю передачу данных от датчика на базовую станцию. В комплект оборудования входят счетчик импульсов и датчики состояний, предназначенные для контроля технологических процесса, а также два радиомодема.

Также ОНИИП впервые демонстрирует нанофольгу — инновационный материал, позволяющий спаивать электронные компоненты при комнатной температуре за доли секунды, не перегревая всю сборку. Нанофольга изготавливается из нескольких сотен или тысяч микроскопических слоев алюминия и никеля. Материал обладает толщиной от 40 мкм до 60 мкм, температура горения материала достигает 1500 °C, а скорость распространения фронта горения составляет 2-5 м/с.

НИИ полупроводниковых приборов показывает металлокерамические корпуса, применяемые в радиолокационных станциях, спутниковых системах связи и навигации, сотовой телефонии, силовой электронике и заменяющие иностранные аналоги.

Среди демонстрируемых экспонатов — кварцевые генераторы производства Завода «Метеор» и Омского НИИ приборостроения. Они применяются в технике специального назначения, а также бортовом оборудовании космических аппаратов. Устройства отличаются широким интервалом рабочих температур, низкой потребляемой мощностью и устойчивостью к агрессивным внешним факторам.

Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) представляет на выставке широкую номенклатуру герметизированных контактов (герконов), а также различные изделия на их основе: новую линейку BLE-датчиков (Bluetooth Low Energy), герконовые реле и выключатели, сигнализатор уровня жидкости и охранныеизвещатели.

«Предприятия холдинга ведут активную работу по импортозамещению электронной компонентной базы, гарантируя высокое качество продукции и бесперебойные поставки. На выставке „ЭкспоЭлектроника“ демонстрируются образцы изделий, которые не уступают по характеристикам американским, европейским и японским аналогам», — рассказали в «Росэлектронике».