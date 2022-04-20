Ход строительства новых объектов здравоохранения
Московский медицинский центр им. А.С. Логинова.Новый корпус
Новый комплекс представляет собой 6-этажное здание общей площадью более 60 тысяч квадратных метров.
В его состав войдут:
- амбулаторный блок (консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар на 60 мест, дневной стационар для химиотерапии на 30 мест, стационар кратковременного пребывания для проведения операций одного дня на 20 мест);
- хирургическое и терапевтическое отделение (20 операционных, палатные отделения);
- центр лучевой терапии;
- диагностический центр с КТ, ОФЭКТ — КТ, ПЭТ-КТ и другим оборудованием.
- палатный блок на 425 мест.
Строительство завершится в 2023 году.
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20.04.2222:09:21