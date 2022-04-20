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Фотофакты

Ход строительства новых объектов здравоохранения

 © mknc.ru

Московский медицинский центр им. А.С. Логинова.Новый корпус

Новый комплекс представляет собой 6-этажное здание общей площадью более 60 тысяч квадратных метров.

В его состав войдут:

  • амбулаторный блок (консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар на 60 мест, дневной стационар для химиотерапии на 30 мест, стационар кратковременного пребывания для проведения операций одного дня на 20 мест);
  • хирургическое и терапевтическое отделение (20 операционных, палатные отделения);
  • центр лучевой терапии;
  • диагностический центр с КТ, ОФЭКТ — КТ, ПЭТ-КТ и другим оборудованием.
  • палатный блок на 425 мест.

 © mknc.ru

Строительство завершится в 2023 году.

Краевая больница на Камчатке

 © vademec.ru

 © primamediamts.gcdn.co
Источник: https://mknc.ru/odinochnye-stranicy...0517/stroitelstvo-novogo-korpusa/2/

строительство
  • Нет аватара william blake
    20.04.2222:09:21

    Медицина должна быть как прочие товары и услуги. Приложение в телефоне-доставка-услуги на дому-транспортировка-консультация.

    Богатые страны мира, включая РФ, могут себе позволить начать такой переход.

    #1249869
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