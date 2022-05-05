Хонинговальный станок Asgard HM15 © Фото из открытых источников

Российская компания ООО «Технопром» в декабре 2021 года приступила к серийному производству хонинговальных станков с ЧПУ.

Оборудование получило название Asgard HM15 и предназначено для плосковершинного хонингования блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

«В нынешней ситуации по импортозамещению, как никогда важно поддержать отечественных производителей. Наши дозирующие роботы занимают лидирующие позиции в России, в феврале был отгружен перый манипулятор в Казахстан. Мы надеемся, что и хонинговальные станки будут так же успешно развиваться» — директор завода «Асгард» Юсупов Айдар Фаритович.

Хонинговальный станок с ЧПУ Asgard HM15 предназначен для плосковершинного хонингования блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

Это аналог станков Rottler (США) и Sunnen (Швейцария).

Стол станка перемещается по осям X и Y. Это освобождает оператора от необходимости переставлять блок цилиндра в процессе хонингования.

Привод оси Z снабжен сервоприводом. Это позволяет достичь высокой точности перемещения и избежать столкновения хон головки с блоком цилиндров в нижней точке.

Особенно актуально для двигателей Subaru.

Станок в базовой комплектации снабжен системой защиты от столкновений. Перед началом процесса хонингования, станок проверяет цилиндр на наличие помех. В случае их обнаружения, станок уведомляет об этом оператора.

Разжим (радиальная подача) брусков осуществляется в автоматическом режиме, в процессе хонингования. Оператору не требуется вручную разжимать бруски. Величина раздвижения брусков программируется через систему ЧПУ. Благодаря этому нет необходимости «ловить» размеры цилиндров.

Система автоматической коррекции формы цилиндра позволяет автоматически осуществлять выхаживание, с целью получения требуемой геометрии цилиндра.Конус разжима (радиально подачи) хон головки имеет обратное направление, что решает проблему образования конуса в нижней части цилиндра.

Система контроля нагрузки позволяет реализовать принципы плосковершинного хонингования. Благодаря регулировке требуемой нагрузки и параметров обработки можно управлять рельефом поверхности, изменять соотношение площади ям к площади плоской поверхности.

Система СОЖ с автоматическим включением. В систему циркуляции СОЖ встроен каскад из двух фильтров, для обеспечения высокой степени очистки

Преимущества приобретения оборудования:

— Производительность обработки увеличивается в 3-5 раз по сравнению с традиционными советскими станками 3Г833 или 3К833

Производительность обработки увеличивается в 3-5 раз по сравнению с традиционными советскими станками 3Г833 или 3К833 — Снижаются требования к квалификации персонала. Нет необходимости искать специалиста с золотыми руками

— Увеличивается точность обработки цилиндров, как по диаметру, так и по форме

— Снижается вероятность брака

— Снижается вероятность повреждения инструмента или блока при перебеге хон головки

— Все указанные выше преимущества ведут к снижению себестоимости и, соответственно, к увеличению прибыли

Система ЧПУ ACNC v1.4 собственной разработки позволяет гибко управлять технологическим процессом и подстраиваться под требования заказчика.

Станки производятся на заводе Асгард в г. Уфа, Россия.

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Автор: Биккинина Диана Рамилевна