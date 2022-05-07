В Москве открыта станция метро Рижская после реконструкции

© www.mos.ru

Работы шли более полутора лет. За это время специалисты заменили эскалаторы и установили дополнительный, отреставрировали исторические детали и элементы интерьера, а также обновили внутренние коммуникации.

«Рижская» стала шестой станцией метро, на которой с 2010 года появился дополнительный эскалатор. До этого дополнительные подъемники установили на станциях «Бауманская» (2015 год), «Проспект Мира» Кольцевой линии (2016 год), «Фрунзенская» (2016 год), «Спортивная» (2018 год) и «Новослободская» (2022 год).

В наземном вестибюле станции «Рижская» сделали шесть новых турникетов на выход, которые в случае необходимости могут быть переключены в реверсивный режим. Это увеличит пропускную способность в два раза.

Кроме того, обновили кассы, пассажирскую навигацию и воздушно-тепловые завесы. А провода и трубы, которые за годы эксплуатации опутали станцию, заменили на новые и убрали внутрь стен. Благодаря замене вентиляционных коробов воздухообмен вырос на 10 процентов.

Во время работ специалисты бережно привели в порядок элементы интерьера и восстановили утраченные детали. Так, полностью восстановили 160 квадратных метров лепного декора карниза и 170 квадратных метров мраморной облицовки на стенах. Для балюстрады новых эскалаторов воссоздали декоративные решетки громкоговорящего оповещения. Также полностью заменили 580 квадратных метров напольного гранита. Раньше он был уложен хаотично, теперь — ровными и аккуратными рядами. Кстати, камень добыт на месторождениях Ленинградской области и Башкортостана.

Отреставрировали и все 42 исторических светильника пассажирской зоны, а для дополнительного эскалатора по историческим чертежам изготовили еще 21 торшер. Также восстановили 19 деревянных дверей.