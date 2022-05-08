Некрупный бизнес. Компания «Совэлмаш» из Зеленограда
«Совэлмаш» — инжиниронговая компания, ведущая с 2017 года разработку и производство небольших партий асинхронных электродвигателей по собственной технологии совмещённых обмоток «Славянка».
Технология «Славянка» известна на рынке электродвигателей. В России и других странах работают тысячи модернизированных асинхронных двигателей, выполненных на базе серийных машин с применением этой технологии.
На сегодняшний день компания расширяет свою деятельность и ведёт строительство нового комлекса Проектно-конструкторского технологического бюро (ПКТБ) «Совэлмаш» в Зеленограде (Москва).
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/c5Lw82Rm8E8
История
Сама идея берёт начало в 90-х годах. Автор и основной разработчик технологии совмещённых обмоток асинхронных двигателей Дмитрий Александрович Дуюнов длительное время работал в сфере силовой электроники, альтернативной энергетики, возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий. В Стахановском НТЦ «Квант» в Луганской области, организованном под его руководством, был создан и испытан прототип двигателя с совмещённой обмоткой. Реализованное тогда решение оказалось, скажем так, спорным и неприменимым для ряда двигателей. Идеи изобретателя подвергались острой критике (да и сейчас порой подвергаются).
Смысл изобретения в следующем:
Технология совмещённых обмоток «Славянка» применима к подавляющему большинству типов и видов машин электрических вращающихся однофазных и трёхфазных. Такие двигатели имеют в своей конструкции обмотку, соединённую в классическом варианте либо в «звезду», либо в «треугольник».
Особенность «Славянки» в том, что в одном электродвигателе совмещаются два типа обмоток. «Звезда» и «треугольник» соединены параллельно со сдвигом результирующих векторов электромагнитной индукции в 30 электрических градусов.
Но изменение обмоток для улучшения характеристик асинхронных двигателей виделось автору перспективной темой, в том числе экономически. Работа по созданию промышленно применимых конструкций совмещённых обмоток была продолжена.
Основа трудового коллектива формировалась в Зеленограде из местных инженеров. В 2011 году был получен первый патент на полезную модель со «Славянкой» (сейчас 29 патентов, 17 — в области электропривода). Компания «АС и ПП» заключила лицензионные договоры с заинтересованными предприятиями, которые в ходе капитального ремонта модернизировали электродвигатели с применением технологии «Славянка» для экономии электроэнергии при той же полезной работе, увеличения пусковых моментов и повышения надёжности.
Постепенно сложилось сообщество обмотчиков. В России и за рубежом успешно опробовали тяговые двигатели на шахтном электровозе, автобусе, троллейбусе, электромобилях. Приводы с применением технологии «Славянка» демонстрируют хорошие показатели по дальности пробега на одном заряде, по крутящему моменту и другим эксплуатационным характеристикам.
В 2017 году создано ООО «Совэлмаш» для организации промышленного применения направления разработки. Приоритет — общепромышленные двигатели.
Стартовал инвестиционный проект в ОЭЗ «Технополис «Москва», резидентом которой компания стала в 2019 году.
Сегодня
Сейчас на арендованных площадях в НИИ точного машиностроения в г. Зеленограде компанией размещены:
— опытный участок,
— литейный цех с зоной механообработки,
— намоточный цех,
— конструкторский отдел,
— участок прототипирования,
— сервисная станция,
— испытательная лаборатория.
Компания предлагает разработку проектов электрических машин для производственных предприятий, ведёт модернизацию и мелкооптовое производство партий электродвигателей, стендовые испытания электрических машин до 0,4 кВ и с вращающим моментом до 700 Н·м, определяются электромагнитные характеристики листовых электротехнических материалов в аппарате Эпштейна.
С помощью 3D-печати изготавливается оснастка для намотки катушек всыпных обмоток и другие изделия. Производятся выплавляемые парафиновые модели и силиконовые формы для них, ведётся лазерная резка и гравировка металлов.
Компания заявляет, что производимые ею электродвигатели позволяют:
— снизить потребление электроэнергии до 40%,
— снизить себестоимость электродвигателя до 30%,
— увеличить пусковой момент,
— уменьшить пусковые токи,
— снизить шум и вибрацию в 1,5 — 2 раза.
Завтра
У компании амбициозные планы. Осенью 2020 года «Совэлмаш» получила разрешение на строительство проектно-конструкторского технологического бюро (ПКТБ). Это позволило начать строительные работы на территории АО ОЭЗ «Зеленоград» на площадке «Алабушево».
Строительство ПКТБ «Совэлмаш» площадью 17 000 м2 началось в 1 квартале 2020 года на участке площадью 2,1 га.
На настоящий момент возведены здания, завезено инженерное оборудование, монтируются кровли, лестничные марши. В новом здании предполагается разместить экспериментальные лаборатории, опытные и производственные участки, учебный центр, а также производство собственного технологического оборудования (что позволит уйти от импортной зависимости).
Запуск нового производства намечен на 2023 год.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/C1dBVrvpOSE
https://sovelma...D1%82%D0%B8.pdf
©Видео с youtube.com
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