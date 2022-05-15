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Медучреждения

Новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины открыли в Петербурге

 © topspb.tv

Новый корпус общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров и высотой в 6 этажей рассчитан на 160 маленьких пациентов. Ежегодно консультативно-диагностический центр сможет принимать 26 тысяч детей. Несмотря на то что больница находится на Васильевском острове, сюда поступают дети как минимум из пяти районов города, а также из других регионов страны.

 © static.nevnov.ru

Каждое из четырех отделений по профилям «кардиология, ревматология, нефрология, аллергология» рассчитано на 40 коек, под каждое при строительстве выделен отдельный этаж. Палаты оборудованы санузлами и душевыми, предусмотрены игровые комнаты. Все этажи выглядят очень ярко и празднично, детям не страшно здесь находиться.

 © topspb.tv

О новом корпусе медики и пациенты мечтали долгие годы. Подготовка и строительство здания продолжалось на протяжении 12 лет. Приходилось пересматривать и менять проектные решения, возникали проблемы со строительством, в том числе потому, что здание находится в исторической части города.

 © static.nevnov.ru

 © static.nevnov.ru

 © cdn.spbdnevnik.ru

 © cdn.spbdnevnik.ru

 © cdn.spbdnevnik.ru

 © i.mr-7.ru

 © medvestnik.ru

 © megapolisonline.ru

 © topspb.tv
Источник: https://nevnov.ru/23195028-novii_ko...arii_magdalini_otkrili_v_peterburge

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Санкт-Петербург
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