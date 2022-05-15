Новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины открыли в Петербурге

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Новый корпус общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров и высотой в 6 этажей рассчитан на 160 маленьких пациентов. Ежегодно консультативно-диагностический центр сможет принимать 26 тысяч детей. Несмотря на то что больница находится на Васильевском острове, сюда поступают дети как минимум из пяти районов города, а также из других регионов страны.

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Каждое из четырех отделений по профилям «кардиология, ревматология, нефрология, аллергология» рассчитано на 40 коек, под каждое при строительстве выделен отдельный этаж. Палаты оборудованы санузлами и душевыми, предусмотрены игровые комнаты. Все этажи выглядят очень ярко и празднично, детям не страшно здесь находиться.

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О новом корпусе медики и пациенты мечтали долгие годы. Подготовка и строительство здания продолжалось на протяжении 12 лет. Приходилось пересматривать и менять проектные решения, возникали проблемы со строительством, в том числе потому, что здание находится в исторической части города.

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