В Дагестане запустили единственное в РФ предприятие по производству стеклянных шаров

Завод по производству шаров для изготовления стекловолокна, аналогов которому нет в России, запустили на территории предприятия «Дагестан стекло тара» в городе Дагестанские Огни, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Патахудин Магомедов.

По его словам, на строительство объекта было затрачено 215 млн рублей.

«Новое предприятие будет производить импортозамещающую продукцию для получения стеклонити. Сегодня подобные шарики не выпускают на территории России и постсоветском пространстве. Поэтому, учитывая последние события, данный проект очень востребован для промышленности Российской Федерации», — сказал Магомедов

Он также отметил, что первую продукцию планируют получить уже в июне текущего года. Сырье для изготовления шаров было закуплено на Дальнем Востоке и в Подмосковье.

Кроме того Патахудин Магомедов сообщил, что в 2023 году завод планирует увеличить производственные мощности в полтора раза благодаря строительству нового цеха. Расширение обойдется в 1,6 млрд рублей и позволит создать до 200 новых рабочих мест.