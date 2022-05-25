В Оренбуржье возобновили серийное производство холодильников «Орск»

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На промышленной площадке завода НПО «Орск» после многолетнего простоя снова запущено серийное производство известных холодильников «Орск». Предприятие простаивало с 2017 года, а в 2019 году началась активная работа по выведению завода из кризиса.

Для организации и восстановления производства было создано два предприятия ООО «ТПК ОРСК» и ООО «НПО ОРСК». Собственником проведена огромная работа. Восстановлено имеющееся оборудование, закуплено новое. Отремонтированы помещения, модернизированы система газового отопления и энергосистема. Разработан новый модельный ряд холодильников. Продолжается набор персонала. Заключены долгосрочные договоры на поставку комплектующих и материалов.

Завершен пробный запуск опытной партии из 100 холодильников. Запущено серийное производство. Сейчас предприятие готово выпускать до 120 тысяч холодильников в год. В ближайшие 2 года планируется увеличить производство холодильников до 200 тысяч единиц в год.

Предприятие, по данным региональных властей, готово выпускать до 120 тыс. холодильников в год, но планирует увеличить мощность до 200 тыс. единиц в год.

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