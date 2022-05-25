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Модернизация

В Оренбуржье возобновили серийное производство холодильников «Орск»

 © ria56.ru

На промышленной площадке завода НПО «Орск» после многолетнего простоя снова запущено серийное производство известных холодильников «Орск». Предприятие простаивало с 2017 года, а в 2019 году началась активная работа по выведению завода из кризиса.

Для организации и восстановления производства было создано два предприятия ООО «ТПК ОРСК» и ООО «НПО ОРСК». Собственником проведена огромная работа. Восстановлено имеющееся оборудование, закуплено новое. Отремонтированы помещения, модернизированы система газового отопления и энергосистема. Разработан новый модельный ряд холодильников. Продолжается набор персонала. Заключены долгосрочные договоры на поставку комплектующих и материалов.

Завершен пробный запуск опытной партии из 100 холодильников. Запущено серийное производство. Сейчас предприятие готово выпускать до 120 тысяч холодильников в год. В ближайшие 2 года планируется увеличить производство холодильников до 200 тысяч единиц в год.

Предприятие, по данным региональных властей, готово выпускать до 120 тыс. холодильников в год, но планирует увеличить мощность до 200 тыс. единиц в год.

https://tass.ru..._medium=desktop

Источник: https://ria56.ru/posts/denis-pasler...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Оренбургская область, НПО Орск
  • Нет аватара exVHM.ru
    25.05.2218:15:51

    Вот классно! Дай Бог — еще и производство компрессоров восстановят. Там все уже есть для этого…

    #1250860
  • Mirradesu Mirradesu
    25.05.2219:39:04

    Я хочу узкий двухметровый холодильник, с тихой работой, подобного нет ни у одного производства (

    #1250863
  • Мафусаил Мафусаил
    25.05.2221:21:25

    Развития вам и пополнения асортимента!

    #1250865
  • Комментарий удален
  • Нет аватара sergeimenzhulin
    25.05.2222:09:47

    сам с орска не припомню чтобы на омз запустили конвеер

    #1250867
    • михаил васильев михаил васильев
      26.05.2217:58:09

      Орск 250 тысячный город с сотнями предприятий, как ты можешь везде успевать, это конечно удивительно,а я уже год не могу на соседней улице побывать в своем маленьком поселке.А ты везде успеваешь и все пронюхиваешь, «гений» троллинга.

      Отредактировано: михаил васильев~17:59 26.05.22
      #1250896
  • Нет аватара altimo1
    26.05.2200:09:09

    Встраимая техника нужна. Столкнулся с небольшим выбором и ценой дороже обычного.

    #1250869
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