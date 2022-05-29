В Московской области запущена вторая очередь комплекса по выращиванию ягод
«Гринфилдс-Агро» работает в Московской области второй год. К строительству первой очереди теплиц на территории Московской области компания приступила в 2020 году. На площадке ПМЭФ -2021 было подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве с Правительством Московской области, что ускорило реализацию второй очереди проекта.
Стоит отметить, что при строительстве 2-й очереди комплекса использовались материалы исключительно отечественного производства.
Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд рублей. На сегодняшний день использовано 700 млн.
Создано 20 постоянных рабочих мест и около 200 сезонных — с июня по ноябрь. Под ягодой в Наро-Фоминском городском округе уже освоено 15 га земли.
В этом году одно из крупнейших ягодных предприятий области планирует собрать более 400 тонн урожая: малины, клубники, ежевики и голубики. Это обеспечит большую часть спроса среди жителей Москвы и Московской области (в 2021 году было собрано и реализовано 100 тонн).
Производственные площади увеличены на 30%, что в полной мере позволит закрыть потребность торговых сетей в качественной подмосковной ягоде.
Ягода в «Гринфилдс Агро» растёт в теплицах с использованием современных технологий, поэтому сбор урожая может производиться ежедневно, вне зависимости от погоды. Благодаря чему, свежие ягоды будут регулярно поставляться в магазины Москвы и Московской области.
Первый урожай ягод сезона 2022 «Гринфилдс Агро» планирует собрать уже в середине июня.
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