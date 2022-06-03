Липецкий завод источников тока «Энергия» запустил новую производственную линию
Елецкий разработчик и производитель полного цикла источников тока АО «Энергия» открыл новую производственную линию. Теперь на предприятии будут выпускать и литий-железо-фосфатные аккумуляторные ячейки. Производственная мощность линии составляет 400 тыс. аккумуляторов.
Инвестиции в проект составили 700 млн рублей.
В 2021 году «Энергия» произвела техническое переоснащение завода по производству аккумуляторов, вложив в него более 500 млн руб. При этом за прошлый год АО увеличило выручку с 2,4 млрд до 2,5 млрд руб., а чистую прибыль — с 394 до 416 млн руб.
Предприятие было основано в 1941 году. Продукция предприятия экспортируется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Молдавию, Польшу, Индию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
В России основными потребителями аккумуляторов являются Минобороны, Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС, Газпром, авиакомпании, предприятия и организации РЖД и связи, бассейновые водные управления по всей территории страны, топливно-энергетический комплекс, геология, геофизика, производители медицинской техники.
Штат компании составляет более 2 тыс. человек.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.