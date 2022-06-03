Липецкий завод источников тока «Энергия» запустил новую производственную линию

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Елецкий разработчик и производитель полного цикла источников тока АО «Энергия» открыл новую производственную линию. Теперь на предприятии будут выпускать и литий-железо-фосфатные аккумуляторные ячейки. Производственная мощность линии составляет 400 тыс. аккумуляторов.

Инвестиции в проект составили 700 млн рублей.

В 2021 году «Энергия» произвела техническое переоснащение завода по производству аккумуляторов, вложив в него более 500 млн руб. При этом за прошлый год АО увеличило выручку с 2,4 млрд до 2,5 млрд руб., а чистую прибыль — с 394 до 416 млн руб.

Предприятие было основано в 1941 году. Продукция предприятия экспортируется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Молдавию, Польшу, Индию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

В России основными потребителями аккумуляторов являются Минобороны, Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС, Газпром, авиакомпании, предприятия и организации РЖД и связи, бассейновые водные управления по всей территории страны, топливно-энергетический комплекс, геология, геофизика, производители медицинской техники.

Штат компании составляет более 2 тыс. человек.