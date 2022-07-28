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Авиация

В России создали фюзеляж для первого импортозамещенного Superjet New

 © lenta.ru

ОАК завершила работу над фюзеляжем Sukhoi Superjet New и вскоре отправит его в ЦАГИ.

Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New готов и в ближайшее время прибудет в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) для прочностных испытаний.

Месяц назад стало известно, что ОАК оценивает полное импортозамещение самолета Sukhoi Superjet 100 в 50 миллиардов рублей, причем без учета двигателя, которому еще предстоят испытания. Корпорация составила список из 64 наименований комплектующих, которые необходимо производить в России, и 24 компаний, которые должны освоить этот процесс. В дальнейшем перечень может измениться.

Полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet New наряду с МС-21, который также пока не испытывался с отечественными моторами, должен стать основой российской гражданской авиации в ближайшие годы. Потребность в них появилась после отказа от сотрудничества с российскими авиакомпаниями мировых лидеров Airbus и Boeing, что связано с вводом российских войск на территорию Украины.

Согласно планам, отечественные производители смогут в сжатые сроки доработать, провести все необходимые испытания новых моделей лайнеров и наладить их выпуск в промышленных масштабах. Также в правительстве рассчитывают на производство порядка 70 бортов Ту-214 в период до 2030 года, что, по оценкам экспертов, будет достаточно сложно реализовать из-за того, их производство устарело и не поддается модернизации.
Источник: https://lenta.ru/news/2022/07/28/ssj_new/

ОАК, импортозамещение, авиастроение
  • 3
    aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    28.07.2217:06:56

    «МС-21, который также пока не испытывался с отечественными моторами» Что?

    #1252388
    • 4
      АНС АНС АНС АНС
      28.07.2218:02:55

      Автор считает, что ПД14 — забугорный!    

      #1252389
      • 7
        Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        28.07.2218:46:26

        МС-21 конечно испытывался с отечественным ПД-14.

        Разгадка утверждения кроется наверное в том, что МС-21 — насколько помню — не испытывался в варианте с ПД-14 и полностью отечественны черным (композитным) крылом.

        #1252391
    • 6
      Clausson Clausson
      28.07.2221:12:02

      Что?

      Русские композиты + Pratt&Whitney — было.

      Иностранные композиты + ПД14 — было.

      Русские композиты + ПД14 — еще пока НЕ БЫВАЛО.

      #1252394
      • 2
        openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
        28.07.2221:33:33

        Русские композиты + ПД14 — еще пока НЕ БЫВАЛО.

        И от этого факта МС-21 перестал быть МС-21-м? И на МАКСе летал на ПД-14 какой-то другой самолет?

        #1252396
        • 2
          Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          29.07.2213:54:36

          Конечно, это всегда был МС-21.

          Но с точки зрения импортозамещения и вообще независимости страны от врагов и недругов это все очень важные детали — авиапром и авиация не терпит похода «на авось».

          #1252417
          • 0
            openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
            29.07.2214:03:39

            При чем тут «с точки зрения импортозамещения?». Тут правильно заметили, что фраза «наряду с МС-21, который также пока не испытывался с отечественными моторами" мягко говоря не соответствует действительности.

            Если подходить с вашим «с точки зрения импортозамещения», то МС-21 вообще тогда не испытывался. Потому как не было испытаний Ну потому ни планер с нашими композитами, но заокеанскими движками, ни с нашими движками, но с планером из импортных композитов, ни тем более с импортными движками и планером из импортных композитов, согласно такого подхода к МС-21 не относятся.

            Л — логика )))

            А потом найдут китайский чип в авионике (а их там много будет в импортозамещенном варианте) и тоже скажут: «не, эти испытания МС-21 тоже не засчитываются. Чип импортный». Шутка если что.

            #1252422
            • 1
              Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              29.07.2218:50:03

              Я всецело и от всей души поддерживаю российский авиапром.

              Но только полностью российский МС-21 (в смысле российских крыла и движка) может начать производиьтся и эксплуатироваться в регулярных полетах.

              Все другие произведенные до сих пор экземпляры МС-21 в регулярных полетах участвовать не будут — они будут в основном использоваться в учебных и опытных целях.

              Это результат санкций. но в конечном счете это к лучшему.

              #1252426
  • 2
    rvk rvk
    29.07.2222:06:56

    Есть официальное подтверждение. В телеграмме ОАК

    #1252434
  • 2
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.07.2216:03:38

    Ссылка на видео материал:

    https://smotrim...u/video/2452400

    #1252467
  • 1
    Нет аватара Scooter
    01.08.2219:11:15

    Я думал там только внутри кишки менять будут.

    А чтобы планер новый, не ожидал.

    Зачем?

    #1252500
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