Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в июне-июле 2022 года
Производство сельскохозяйственной продукции в России продолжает устойчиво развиваться. В июне 2022 года его рост составил 2,1%.
В России хорошими темпами идёт уборочная страда, на 4 августа намолочено более 56 млн тонн зерна. Текущая урожайность пшеницы и ячменя превышает прошлогодние показатели на 30-40%. В ряде регионов ожидаются рекордные урожаи.
Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в июне и июле 2022 года было открыто 12 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.
В том числе 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.
Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 10,5 млрд рублей (по 1 объекту инвестиции не озвучены).
В обзор вошли:
— пищевая промышленность — 4
— молочные комплексы — 3
— семеноводство — 2
— птицеводство — 1
— складское хозяйство — 1
— переработка отходов сельского хозяйства — 1
Птицефабрика «Тульская» завершила реализацию проекта по расширению производства
АО «Птицефабрика «Тульская» увеличивает объемы производства до 1,5 млн яиц в сутки после открытия новых птичников и сортировочного цеха.
Строительство современного комплекса предполагалось инвестиционным соглашением, подписанным в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Тогда говорилось о том, что расширение производственных мощностей позволит предприятию нарастить объемы до 467 млн штук в год, однако на этом птицефабрика не планирует останавливаться и увеличивает их до 550 млн.
Если раньше в одном птичнике размещались около 75 тысяч кур, то в новом это количество выросло до 280 тысяч.
Штат птицефабрики «Тульской» вырос почти на 50% — это более ста человек.
В Керчи открылся цех по производству рыбной муки
10 июня в Керчи открылся завод по производству рыбной муки, гранулированных кормов и рыбьего жира. Объём инвестиций в запуск первого цеха составил 350 миллионов рублей.
На начальном этапе здесь будут работать около 40 человек, в дальнейшем количество сотрудников вырастет.
Продукция завода имеет большое значение для развития отраслей АПК — животноводства, рыбных хозяйств и птицефабрик.
В Орловской области открыт завод «Бетагран Семена»
1 июля в Орловской области открыт завод ООО НПО «Бетагран Семена» одного из селекционно-семеноводческих центров АО «Щелково Агрохим». Предприятие базируется на территории Орловского муниципального округа, оно сможет выпускать 150 тонн откалиброванных проинокулированных семян сои и 200 тонн откалиброванных семян пшеницы.
Проект создания селекционного центра стартовал в 2019 году. В строительство было инвестировано около 500 млн рублей.
В Самарской области запустили новый завод мощностью 86 тыс. тонн семян в год
1 июля «Агрокорпорация «Био-тон» запустила в эксплуатацию новый семенной завод мощностью 86 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. Инвестиционный проект реализован на индустриальной площадке «Био-тона» в Безенчукском районе Самарской области.
В результате реализации проекта создано 42 новых рабочих места.
Бюджет аналогов подобных проектов, которые строят с нуля, оценивается в 1,8 млрд руб.
Завод планирует производить семена отечественной селекции, в том числе в рамках соглашения с компанией «Иннопрактика».
На Ангарской птицефабрике реализован крупный инвестиционный проект
На Ангарской птицефабрике ввели в эксплуатацию установку по переработке отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц. Там установили два ферментера объемом 200 тонн каждый.
Это инвестиционный проект с объёмом инвестиций более 150 млн рублей.
В Кировской области открылась роботизированная ферма ПЗ «Октябрьский»
Племзавод «Октябрьский» открыл роботизированную ферму на 2000 голов с каруселью ГЕА на 60 мест в с. Вичевщина Куменского района Кировской области. В мае 2022 года были завершены монтаж и пуско-наладочные работы оборудования.
Предполагается, что ферма будет состоять из четырех коровников с родильным отделением и одного доильного блока. В настоящее время завершено строительство двух комплексов для содержания и доильный блок, которое обошлось в 1,1 млрд рублей. К концу года возведут два оставшихся коровника за 400 млн рублей. Каждый из них будет вмещать 600 голов КРС.
В Нижегородской области введена в эксплуатацию молочная ферма на 624 головы КРС
11 июля ООО «Племзавод «Пушкинское» ввело в эксплуатацию новый животноводческий комплекс беспривязного содержания на 624 головы в Большом Болдине Нижегородской области.
Комплекс оснащён современным доильным залом и оборудованием, в том числе электронной системой управления стадом.
Предприятие вложило в создание нового животноводческого объекта 247 млн рублей.
Создано 20 рабочих мест.
ООО «Приамурье» запустило отделение молочной фермы на 490 голов КРС
ООО «Приамурье» запустило новое отделение молочной фермы, рассчитанное на 490 животных в Тамбовском районе Амурской области. Коровник построили в селе Козьмодемьяновка. Он позволил расширить уже существующую ферму.
Строительство коровника началось в 2021 году. В ходе реализации проекта построили не только коровник, но и навозоприемник, два навозохранилища.
До запуска в работу новой фермы на предприятии действовали три здания коровника на 190 голов и родильное отделение на 110 голов. С учётом ввода нового коровника общее количество мест для скота составит 1280.
Стоимость проекта составила более 300 миллионов рублей.
«Дамате» запустила роботизированный склад для ультрасвежих продуктов
«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, разработала и внедрила роботизированный склад для ультрасвежих продуктов.
По данным пресс-службы агрохолдинга, это первый подобный склад в России. Его мощность хранения — 20 т в сутки.
Инвестиции в проект составили 110 млн руб.
Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» удвоил мощности цеха полуфабрикатов
Агрохолдинг «Юбилейный» (Тюменская область) увеличил мощности цеха полуфабрикатов из цельного мяса в 2 раза, до 40 тонн в сутки, сообщила пресс-служба холдинга.
Инвестиции в проект составили 125 млн рублей.
На сегодняшний день новый производственный участок полностью укомплектован необходимым оборудованием и запущен в работу. Это позволит увеличить производство полуфабрикатов в виде шашлыка, мяса для запекания, шницелей, эскалопов.
Компания «Макфа» запустила две новые линии по производству макарон
Компания «Макфа» из Челябинской области, крупный производитель макаронных изделий, муки и круп в России, ввела в эксплуатацию мельницу по переработке твердых сортов пшеницы и две линии по производству макаронных изделий.
Инвестиции в реализацию проектов составили 2,2 млрд рублей.
В Волгоградской области открылся крупный консервный завод
Новый консервный завод «Ахтуба» заработал в пос. Краснооктябрьский вблизи г. Волжский Волгоградской области. Площадь завода составляет 43 тыс. м2.
Комплекс сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн овощей в год.
Инвестиционный проект стоимостью 3,65 млрд рублей реализован с господдержкой за два года. Завод будет выпускать до 100 млн банок консервированных овощей.
Первую партию консервов изготовят уже в третьем квартале нынешнего года. Большую часть сырья — огурцы, помидоры и другие овощи будут перерабатывать сразу, однако порядка 20 процентов — закладывать на хранение в 14 подземных бункерах.
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