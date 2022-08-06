Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в июне-июле 2022 года

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Производство сельскохозяйственной продукции в России продолжает устойчиво развиваться. В июне 2022 года его рост составил 2,1%.

В России хорошими темпами идёт уборочная страда, на 4 августа намолочено более 56 млн тонн зерна. Текущая урожайность пшеницы и ячменя превышает прошлогодние показатели на 30-40%. В ряде регионов ожидаются рекордные урожаи.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в июне и июле 2022 года было открыто 12 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 10,5 млрд рублей (по 1 объекту инвестиции не озвучены).

В обзор вошли:

— пищевая промышленность — 4

— молочные комплексы — 3

— семеноводство — 2

— птицеводство — 1

— складское хозяйство — 1

— переработка отходов сельского хозяйства — 1

Птицефабрика «Тульская» завершила реализацию проекта по расширению производства

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АО «Птицефабрика «Тульская» увеличивает объемы производства до 1,5 млн яиц в сутки после открытия новых птичников и сортировочного цеха.

Строительство современного комплекса предполагалось инвестиционным соглашением, подписанным в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Тогда говорилось о том, что расширение производственных мощностей позволит предприятию нарастить объемы до 467 млн штук в год, однако на этом птицефабрика не планирует останавливаться и увеличивает их до 550 млн.

Если раньше в одном птичнике размещались около 75 тысяч кур, то в новом это количество выросло до 280 тысяч.

Штат птицефабрики «Тульской» вырос почти на 50% — это более ста человек.

В Керчи открылся цех по производству рыбной муки

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10 июня в Керчи открылся завод по производству рыбной муки, гранулированных кормов и рыбьего жира. Объём инвестиций в запуск первого цеха составил 350 миллионов рублей.

На начальном этапе здесь будут работать около 40 человек, в дальнейшем количество сотрудников вырастет.

Продукция завода имеет большое значение для развития отраслей АПК — животноводства, рыбных хозяйств и птицефабрик.

В Орловской области открыт завод «Бетагран Семена»

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1 июля в Орловской области открыт завод ООО НПО «Бетагран Семена» одного из селекционно-семеноводческих центров АО «Щелково Агрохим». Предприятие базируется на территории Орловского муниципального округа, оно сможет выпускать 150 тонн откалиброванных проинокулированных семян сои и 200 тонн откалиброванных семян пшеницы.

Проект создания селекционного центра стартовал в 2019 году. В строительство было инвестировано около 500 млн рублей.

В Самарской области запустили новый завод мощностью 86 тыс. тонн семян в год

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1 июля «Агрокорпорация «Био-тон» запустила в эксплуатацию новый семенной завод мощностью 86 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. Инвестиционный проект реализован на индустриальной площадке «Био-тона» в Безенчукском районе Самарской области.

В результате реализации проекта создано 42 новых рабочих места.

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Бюджет аналогов подобных проектов, которые строят с нуля, оценивается в 1,8 млрд руб.

Завод планирует производить семена отечественной селекции, в том числе в рамках соглашения с компанией «Иннопрактика».

На Ангарской птицефабрике реализован крупный инвестиционный проект

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На Ангарской птицефабрике ввели в эксплуатацию установку по переработке отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц. Там установили два ферментера объемом 200 тонн каждый.

Это инвестиционный проект с объёмом инвестиций более 150 млн рублей.

В Кировской области открылась роботизированная ферма ПЗ «Октябрьский»

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Племзавод «Октябрьский» открыл роботизированную ферму на 2000 голов с каруселью ГЕА на 60 мест в с. Вичевщина Куменского района Кировской области. В мае 2022 года были завершены монтаж и пуско-наладочные работы оборудования.

Предполагается, что ферма будет состоять из четырех коровников с родильным отделением и одного доильного блока. В настоящее время завершено строительство двух комплексов для содержания и доильный блок, которое обошлось в 1,1 млрд рублей. К концу года возведут два оставшихся коровника за 400 млн рублей. Каждый из них будет вмещать 600 голов КРС.

В Нижегородской области введена в эксплуатацию молочная ферма на 624 головы КРС

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11 июля ООО «Племзавод «Пушкинское» ввело в эксплуатацию новый животноводческий комплекс беспривязного содержания на 624 головы в Большом Болдине Нижегородской области.

Комплекс оснащён современным доильным залом и оборудованием, в том числе электронной системой управления стадом.

Предприятие вложило в создание нового животноводческого объекта 247 млн рублей.

Создано 20 рабочих мест.

ООО «Приамурье» запустило отделение молочной фермы на 490 голов КРС

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ООО «Приамурье» запустило новое отделение молочной фермы, рассчитанное на 490 животных в Тамбовском районе Амурской области. Коровник построили в селе Козьмодемьяновка. Он позволил расширить уже существующую ферму.

Строительство коровника началось в 2021 году. В ходе реализации проекта построили не только коровник, но и навозоприемник, два навозохранилища.

До запуска в работу новой фермы на предприятии действовали три здания коровника на 190 голов и родильное отделение на 110 голов. С учётом ввода нового коровника общее количество мест для скота составит 1280.

Стоимость проекта составила более 300 миллионов рублей.

«Дамате» запустила роботизированный склад для ультрасвежих продуктов

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«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, разработала и внедрила роботизированный склад для ультрасвежих продуктов.

По данным пресс-службы агрохолдинга, это первый подобный склад в России. Его мощность хранения — 20 т в сутки.

Инвестиции в проект составили 110 млн руб.

Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» удвоил мощности цеха полуфабрикатов

Агрохолдинг «Юбилейный» (Тюменская область) увеличил мощности цеха полуфабрикатов из цельного мяса в 2 раза, до 40 тонн в сутки, сообщила пресс-служба холдинга.

Инвестиции в проект составили 125 млн рублей.

На сегодняшний день новый производственный участок полностью укомплектован необходимым оборудованием и запущен в работу. Это позволит увеличить производство полуфабрикатов в виде шашлыка, мяса для запекания, шницелей, эскалопов.

Компания «Макфа» запустила две новые линии по производству макарон

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Компания «Макфа» из Челябинской области, крупный производитель макаронных изделий, муки и круп в России, ввела в эксплуатацию мельницу по переработке твердых сортов пшеницы и две линии по производству макаронных изделий.

Инвестиции в реализацию проектов составили 2,2 млрд рублей.

В Волгоградской области открылся крупный консервный завод

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Новый консервный завод «Ахтуба» заработал в пос. Краснооктябрьский вблизи г. Волжский Волгоградской области. Площадь завода составляет 43 тыс. м2.

Комплекс сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн овощей в год.

Инвестиционный проект стоимостью 3,65 млрд рублей реализован с господдержкой за два года. Завод будет выпускать до 100 млн банок консервированных овощей.

Первую партию консервов изготовят уже в третьем квартале нынешнего года. Большую часть сырья — огурцы, помидоры и другие овощи будут перерабатывать сразу, однако порядка 20 процентов — закладывать на хранение в 14 подземных бункерах.