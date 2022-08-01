В Крыму собрали рекордный урожай зерновых. Первый пошёл
Близится к завершению уборочная компания на Крымском полуострове. На сегодняшний день в Крыму собрали более 2 млн т озимых зерновых и бобовых.
На сегодня урожай собран с площади 558 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур (95% пашни), намолочено около 2,1 млн т.
В постсоветское время рекордным был 2017 год — тогда намолотили 1,73 млн тонн зерна.
Результат 2022 года близок к абсолютному рекорду советского времени — в 1989 года колхозниками было собрано 2,153 млн тонн зерновых.
Из общего объёма урожая наибольшая доля приходится на озимую пшеницу — 1,286 миллиона тонн собрано с площади в 316,8 тысячи гектара (94,4% от всех посевных площадей под этой культурой). На втором месте озимый ячмень — собрано 614 тысяч тонн с площади более 172,2 тысячи гектаров.
Среди других собранных культур — яровая пшеница (1,4 тысячи тонн с 611 гектаров), рожь (7,9 тысячи тонн с 2,9 тысячи гектаров), яровой ячмень (123,5 тысячи тонн с 43,3 тысячи гектаров), а также рапс и горох. Своей очереди на уборку ожидают урожаи овса, льна, горчицы и кориандра.
Средняя урожайность составила 37,9 ц с гектара. Наибольшая урожайность зерновых культур достигнута в Красногвардейском районе — 46 ц/га, в Раздольненском районе собрали более 43 ц/га, Красноперекопском — свыше 41 ц/га.
В прошлом году в Крыму собрали 1,5 млн т зерна. Это на 48% больше, чем в 2020 году.
Это первый рекордный урожай этого года. Их будет много.
https://sevasto...-po-sboru-zerna
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.