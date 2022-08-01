В Крыму собрали рекордный урожай зерновых. Первый пошёл

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Близится к завершению уборочная компания на Крымском полуострове. На сегодняшний день в Крыму собрали более 2 млн т озимых зерновых и бобовых.

На сегодня урожай собран с площади 558 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур (95% пашни), намолочено около 2,1 млн т.

В постсоветское время рекордным был 2017 год — тогда намолотили 1,73 млн тонн зерна.

Результат 2022 года близок к абсолютному рекорду советского времени — в 1989 года колхозниками было собрано 2,153 млн тонн зерновых.

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Из общего объёма урожая наибольшая доля приходится на озимую пшеницу — 1,286 миллиона тонн собрано с площади в 316,8 тысячи гектара (94,4% от всех посевных площадей под этой культурой). На втором месте озимый ячмень — собрано 614 тысяч тонн с площади более 172,2 тысячи гектаров.

Среди других собранных культур — яровая пшеница (1,4 тысячи тонн с 611 гектаров), рожь (7,9 тысячи тонн с 2,9 тысячи гектаров), яровой ячмень (123,5 тысячи тонн с 43,3 тысячи гектаров), а также рапс и горох. Своей очереди на уборку ожидают урожаи овса, льна, горчицы и кориандра.

Средняя урожайность составила 37,9 ц с гектара. Наибольшая урожайность зерновых культур достигнута в Красногвардейском районе — 46 ц/га, в Раздольненском районе собрали более 43 ц/га, Красноперекопском — свыше 41 ц/га.

В прошлом году в Крыму собрали 1,5 млн т зерна. Это на 48% больше, чем в 2020 году.

Это первый рекордный урожай этого года. Их будет много.

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