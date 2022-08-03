Костромские комбинаты «Свезы» вложили более 125 млн руб в инвестпроекты

Компания «Свеза» продолжает реализацию инвестиционной программы текущего года. Несмотря на внешние факторы и ограничения на комбинатах идет модернизация, поддерживается стабильная работа производственных мощностей и внедряются инновационные системы контроля качества. Предприятиям частично уже удалось переориентироваться на отечественных поставщиков оборудования и комплектующих.

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На комбинате в Мантурове установлена автоматическая линия раскроя для производства продукции нестандартных размеров. Новая линия отличается повышенным энергосбережением и эффективностью. Стоимость проекта — 43 млн рублей. Комбинат уже изготовил первую крупную партию по индивидуальному заказу покупателя.

Костромской комбинат завершает инвестпроект, повышающий качество готовой продукции. Здесь установлены автоматические измерители влажности на четырех линиях сушки шпона. До конца 2022 года планируется полностью модернизировать все линии сушки. В приобретение и установку оборудования комбинат вложил 60 млн рублей.

Для контроля за дефектами лущения шпона в Костроме создали и запустили в работу уникальную систему на основе нейросети. Она позволяет в режиме реального времени непрерывно контролировать появление распространенных дефектов, а также фиксировать простои оборудования.

Все комплектующие для системы контроля лущения были закуплены в России и дружественных странах. Новый клеенаносящий станок с дозирующими валами и системой клееподачи для комбината в Мантурове был приобретен в одной из соседних областей. А газоочистительные установки для цеха ДСП в Костроме были изготовлены в родном регионе.

До конца года комбинаты «Свезы» в Мантурове и Костроме завершат еще ряд проектов по автоматизации производства и модернизации оборудования. Сумма инвестиций составит 253 млн рублей.