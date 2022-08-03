Импортозамещение. Июль 2022 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1747 проектов импортозамещения!

1. Одним из удачных примеров импортозамещения в приборостроительной отрасли, эксперты называют преобразователи давления ЭМИС-БАР, которые были разработаны ЗАО ЭМИС — ведущим российским производителем и разработчиком КИПиА. В целом линейка продукции предприятия включает 13 типов расходомеров, 20 моделей датчиков давления и сопутствующее оборудование.

2. Российский завод промышленного холодильного оборудования «ТехноФрост» в рамках реализации стратегии импортозамещения освоил производство моноблочных чиллеров для систем кондиционирования зданий. Располагая мощной производственной базой, штатом высококвалифицированных сотрудников и, что немаловажно в настоящее время, значительным запасом комплектующих на складах, «ТехноФрост» готов предложить заказчикам широкий модельный ряд климатического оборудования.

3. 29 июня 2022 года на территории ОЭЗ «Кулибин» состоялось официальное открытие участка водных клеевых материалов ООО «Хома Адгезив» (дочернее предприятие ООО «Компания «Хома»).

Открытие участка клеевых материалов — один из этапов реализации комплексного инвестиционного проекта строительства и запуска нового химического производства, предназначенного для изготовления импортозамещающих продуктов: стиролакриловых, полиуретановых, винилацетатных дисперсий и клеев.

Это второй участок предприятия ‑резидента. В сентябре прошлого года была введена в эксплуатацию линия по производству полиуретановых клеевых систем, применяемых в строительной и автомобильной отраслях.

«Мы фактически увеличиваем нашу мощность на 50 процентов в рамках производства клеевых материалов, и этот участок будет расширяться. Сейчас, с вводом данной линии, мощность клеевого направления достигает 600 тонн в месяц. Мы держим вектор в сторону целлюлозно-бумажной промышленности. Успешно продаем наши связующие для меловальных паст. Производим ту продукцию, которую в дальнейшем используют на целлюлозно-бумажном, полиграфическом, упаковочном производствах», — рассказал инвестиционный директор компании «Хома» Илья Кусый.

4. В рамках долгосрочной реализации программы по импортозамещению ярославская компания «Коксохиммонтаж-Волга» освоила изготовление печей для термического разложения аммиака.

5. Группа ПОЛИПЛАСТИК (г.Москва) расширила свой продуктовый портфель полимерными микротрубками, выпускаемыми под марками ТЕЛЕПАЙП и ТЕЛЕПАЙП Р, которые предназначены для обустройства кабельной канализации различной конфигурации на основе волоконно-оптических кабелей, в том числе сетей FTTx (с доведением оптоволоконного кабеля клиенту до определенной точки доступа), сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что данная продукция имеет импортозамещающее значение, поскольку до недавнего времени аналогичные изделия были только импортными.

6. Брянский «Термотрон-Завод» запустил первое отечественное серийное производство стрелочных электроприводов для трамвайных путей.

«Термотрон-Завод» наладил на своей площадке выпуск стрелочного электропривода собственной разработки. Это полностью отечественный продукт с уровнем локализации 100%. Предприятие намерено выпускать 200 изделий в год. Общие инвестиции в проект превысили 313 млн рублей.

Стрелочные электроприводы нужны для перевода стрелок трамвайных рельсовых путей в автоматическом режиме. Трамвайный привод имеет два варианта перевода стрелок. Перевод путей может происходить как из центра управления движением (при наличии такого центра в регионе), так и непосредственно водителем из трамвая. Ранее подобные изделия приходилось закупать в Чехии, Германии и Австрии. Работа нового производства способна полностью заместить импорт.

7. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на выставке «Иннопром-2022» образец монокристаллического кремния, созданного полностью из российских материалов. Технология позволит импортозаместить иностранное сырье при производстве электронных силовых приборов.

«Ростех освоил технологию собственного производства из российских материалов монокристаллического кремния с удельным электрическим сопротивлением более 1000 Ом-сантиметров. Благодаря этому возможно полностью импортозаместить поставки иностранного сырья, которое использовалось для производства кремниевых пластин для электронных силовых приборов, например, транзисторов, термисторов, силовых выпрямители тока. На «Иннопроме» мы демонстрируем опытный образец диаметром 107 мм», — рассказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

8. Мордовское предприятие по выпуску силовых кабелей освоило производство тросовых дорожных ограждений. Это альтернатива обычным отбойникам, причём новинка более долговечна и проста в эксплуатации. Ранее такие тросы в России не изготавливали, их приходилось ввозить из-за границы, отмечает производитель.

9. В Саратове «Центр малотоннажной химии», созданный саратовским ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе», выпустил первую тонну металлического натрия. Следующим шагом станет создание промышленной линии, сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

Как сообщили на предприятии, министерством промышленности и торговли РФ перед ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» была поставлена задача промышленного выпуска металлического натрия. Сейчас такой продукции в России не выпускает никто, а поставки ее из-за рубежа осложнены.

Собственная технология производства натрия существовала в СССР, но в дальнейшем она была практически полностью утрачена. Производство пришлось возрождать с нуля.

10. В Балаково Саратовской области АО «Резинотехника» обновляет оборудование и адаптирует производство для импортозамещения.

На конференции поставщиков автокомпонентов президент АвтоВАЗа отмечал, что при восстановлении производства автомобилей приоритетом станет технологический суверенитет по критически важным технологиям и компонентам, опора на отечественные платформы, решения и компоненты. С учетом курса автопрома на локализацию АО «Резинотехника» адаптирует производство и ведет опытно-конструкторские разработки, сообщили на предприятии.

11. «Мезон» (Вологодская обл) наладил выпуск комплектующих для топливных насосов.

В мае предприятие купило два пятикоординатных обрабатывающих центра на сумму 72 миллиона рублей, из них 50 миллионов рублей — заём Регионального фонда развития промышленности. Теперь на новом оборудовании производят корпусные изделия для топливных насосов дизельных двигателей.

Налажено производство корпусных деталей, без которых невозможно запустить заводы по производству грузовых автомобилей. Раньше для этого многое поставлялось из Германии, сейчас — из Вологодской области.

12. Компания «Лидер-Компаунд» запустила в Саранске Республики Мордовия новое производство саморегулирующихся нагревательных кабелей. Они используются для электрообогрева водосточных систем, кровель зданий, трубопроводов нефти и нефтепродуктов.

На новом производстве предприятие намерено выпускать 6,5 тысячи км нагревательных кабелей в год. Инвестиции в создание импортозамещающего производства превысили 270 млн рублей, из которых 96,5 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности по флагманской программе «Проекты развития».

12. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил первую партию оборудования для огранки цветных драгоценных камней заводу «Якутские бриллианты». Инструмент изготовлен из высокопрочных материалов и обладает повышенной стойкостью к износу. Ранее в России не было серийного производства высокоточного ювелирного оборудования такого класса.

13. Сообщаем о получении Заключения Минпромторга, подтверждающего российское происхождение выпускаемого весового оборудования. Это стало необходимым после введения в 2020 году новых правил закупок отечественной промышленной продукции для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства.

Процесс получения Заключения был непростым и за счет широкого модельного ряда выпускаемых весов растянулся почти на год. В итоге, заказчики, имеющие ограничения или запреты на приобретение импортного оборудования, могут уверенно выбирать «Тензо-М» в качестве поставщика весоизмерительной техники

14. Челябинская компания «ЧКЗ-ИНСТРУМЕНТ» налаживает выпуск специальных стержней и твердосплавных инструментов, таких как сверла, фрезы, развертки. Раньше 88% такой продукции закупалось в азиатских и европейских странах. Теперь на базе «Челябинского компрессорного завода» (ЧКЗ) — одного из самых успешных участников национального проекта «Производительность труда» — будет создано передовое импортозамещающее производство.

ЧКЗ будет полностью сопровождать проект, оказывать конструкторско-технологическую, административную и внешнеэкономическую поддержку в его реализации, обеспечивать новое производство высококвалифицированным инженерно-техническим персоналом и делиться опытом внедрения бережливого производства на своих площадках. А необходимое для запуска оборудование будет приобретено при поддержке Фонда Развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

При общей сумме инвестиционного проекта в 708,4 млн рублей по программе ФРП «Приоритетные проекты» предприятие получит 556,4 млн рублей на 7 лет под 1% годовых. Эти средства пойдут на покупку производственно-технологического оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы.

Новое производство будет основано на наиболее современной технологии, с применением вакуумно-ионных установок, печей с программным управлением и пяти координатных обрабатывающих центров. А одним из участков будет федеральный Центр напыления специальных покрытий на инструмент. В результате «ЧКЗ-ИНСТРУМЕНТ» станет одним из ведущих производителей твердосплавного инструмента в стране, который предоставляет полный спектр инжиниринговых услуг в области изготовления специального инструмента и обработки материалов различной твердости (в том числе титановых и жаропрочных сплавов). Такая продукция крайне востребована предприятиями авиационной и ракетно-космической отраслей, атомного машино- и двигателестроения.

15. В России запустили производство трубок для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Реализация проекта позволит покрыть 25% импорта этого типа комплектующих.

В производство дыхательных контуров для ИВЛ было инвестировано 100 млн рублей, сообщает РИА Новости. Трубки будут поставляться под брендом «Аэртоника», который уже получил статус резидента «Сколково».

16. Минпромторг зарегистрировал первый российский банкомат.

17. Саратовский производитель автозапчастей «Полиуретандеталь» освоил производство около 1 тыс. изделий для автопрома по программам импортозамещения, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального министерства промышленности и энергетики.

«ООО «Полиуретандеталь» из Балаково специализируется на выпуске автозапчастей из силиконовых смесей, а также резинотехнических изделий. В рамках импортозамещения на предприятии освоили производство порядка 1 тыс. типов изделий для иномарок. Ранее такие детали ввозили из Германии, Австрии, Турции, Польши, Чехии и Сербии. Сейчас изделия из нашего региона поступают в сервисные центры всей страны», — рассказали в министерстве.

Например, собственной запатентованной разработкой является уплотнительный элемент для автомобильных узлов для повышения герметичности соединяемых деталей. Также получен патент на особо прочную прокладку поддона двигателя для Lada Vesta.

18. Входящая в «Ростех» компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet- 100 и МС-21, сообщили в пресс- службе холдинга.

«Холдинг «Росэлектроника» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи», — указали в компании.

Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания.

Компоненты разработал пензенский НИИЭМП по заказу нижегородского НПП «Полет».

Как отметил гендиректор института Вячеслав Зуев, использование разработанных НИИЭМП вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надежность связного оборудования.

«На сегодняшний день предприятие планирует выпускать для нужд НПП «Полет» 1500 таких устройств ежегодно. Мы готовы предложить нашу продукцию и другим заказчикам — производственные мощности позволяют в случае появления дополнительных заказов кратно увеличить объемы выпуска вакуумных высокочастотных выключателей», — добавил он.

19. Завод «Витчел» в Челябинске произвёл два высокоскоростных лифта, являющихся единственной такой продукцией отечественного производства, один из них со скоростью перемещения шесть метров в секунду проходит сертификацию.

Это первые в России скоростные лифты. До сегодняшнего дня предприятие выпускало лифты, идущие со скоростью в 4 м/сек.

Новые скоростные лифты востребованы в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске.

После ухода с рынка американского производителя Otis и финской компании Kone на рынке образовалась пустая ниша.

20. В Санкт-Петербурге технологи и ученые создали новый вид офисной бумаги, которая является наиболее экологичной и дешевой. Ее уже успели протестировать в качестве бланков для экзаменационных листов на ЕГЭ и ОГЭ, поэтому в ближайшее время данная бумага будет внесена в единый государственный стандарт.

Как сообщается в ТАСС, для того, чтобы производить новую бумагу не нужно использовать иностранные химикаты, которые отбеливают целлюлозу. Экобумага уже продается в некоторых магазинах по цене, которая заметно ниже, чем стоимость обычной бумаги из беленой целлюлозы.