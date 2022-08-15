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Ход строительства Курской АЭС-2

 © atomic-energy.ru

 © kursk.ru

 © kursk.ru

 © kursk.ru

 © kursk.ru
Источник: https://kursk.ru/news/185238-kurska...la-1-trillion-kvtch-elektroenergii/

строительство
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