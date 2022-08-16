В Брянской области открыли завод нефтегазового и энергетического оборудования
Компания «ГазЭнергоКомплект» 13 августа 2022 года официально открыла завод по производству нефтегазового и энергетического оборудования в селе Глинищево Брянского района Брянской области.
Завод стал одним из крупнейших промышленных объектов в Брянской области, построенных за последние 30 лет. Он является единственным в Центральном федеральном округе предприятием по производству высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса России, конструированию, изготовлению и монтажу объектов энергетики различной сложности.
В завод вложено около 1,5 млрд рублей.
Создано около 300 рабочих мест.
Основные виды выпускаемой продукции — автоматизированные газораспределительные станции серии «Десна», теплообменные аппараты, фильтры-сепараторы, емкостное оборудование, блоки одоризации и одоризаторы, фильтры-осушители газа, блоки модульные котельные «Десна», фланцевые соединения, газорегуляторные пункты и системы автоматического управления, блочно-модульные здания, металлоконструкции любой сложности.
Основными заказчиками завода являются ПАО «Газпром», АО «Магнит», ОАО «РЖД», ООО «Газпром газомоторное топливо», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», РУП «Минскэнерго», «АО «Крокус интернешнл».
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.