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Новые заводы и цеха

В Брянской области открыли завод нефтегазового и энергетического оборудования

 © bryanskobl.ru

Компания «ГазЭнергоКомплект» 13 августа 2022 года официально открыла завод по производству нефтегазового и энергетического оборудования в селе Глинищево Брянского района Брянской области.

Завод стал одним из крупнейших промышленных объектов в Брянской области, построенных за последние 30 лет. Он является единственным в Центральном федеральном округе предприятием по производству высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса России, конструированию, изготовлению и монтажу объектов энергетики различной сложности.

В завод вложено около 1,5 млрд рублей.

Создано около 300 рабочих мест.

 © bryanskobl.ru

Основные виды выпускаемой продукции — автоматизированные газораспределительные станции серии «Десна», теплообменные аппараты, фильтры-сепараторы, емкостное оборудование, блоки одоризации и одоризаторы, фильтры-осушители газа, блоки модульные котельные «Десна», фланцевые соединения, газорегуляторные пункты и системы автоматического управления, блочно-модульные здания, металлоконструкции любой сложности.

Основными заказчиками завода являются ПАО «Газпром», АО «Магнит», ОАО «РЖД», ООО «Газпром газомоторное топливо», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», РУП «Минскэнерго», «АО «Крокус интернешнл».
Источник: http://www.bryanskobl.ru/news/2022/08/13/13874

машиностроение, Брянская область
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