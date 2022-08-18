На выставке «Армия-2022» представлена новая версия внедорожника «Стрела»

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Военно-промышленная компания (ВПК) разработала второй прототип небронированного рамного внедорожника под названием «Стрела», он дебютирует в подмосковной Кубинке на форуме «Армия-2022».

Небронированная «Стрела» — это машина двойного назначения: предполагается, что она будет востребована как в армии, так и в народном хозяйстве. Главная особенность второго экземпляра модели — полностью оригинальный кузов с новой стилистикой. Напомним, у первого образца постройки прошлого года кузов выполнили путем переварки и изменения кабины легкого грузовика ГАЗель Next.

При этом по шасси и агрегатам «Стрела» максимально унифицирована с перспективной моделью ГАЗ Соболь NN 4×4. От него были взяты независимая пружинная передняя подвеска с коваными рычагами, а также зависимая задняя с листовыми рессорами, трансмиссия и силовой агрегат. Лонжероны несущей рамы у «Стрелы» оригинальные.

Габаритные размеры новинки следующие: длина — 5200 мм, ширина — 2550 мм, высота равна 2400 мм. Колесная база достигает 2700 мм, дорожный просвет — 270 мм. В качестве мотора предполагается использовать хорошо знакомый газелистам агрегат Cummins ISF 2.8 либо перспективный китайско-российский турбодизель ГАЗ-Foton. Мощность двигателей — от 157 до 200 л.с. Их агрегатируют с 5-ступенчатой МКПП и подключаемым полным приводом.

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