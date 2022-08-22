На Уральском заводе тяжёлого машиностроения открыли новый термический цех

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На новой площадке, оснащённой российским оборудованием, будет проводиться термообработка деталей для всей продукции завода.

В цехе установлены более 30 единиц нового оборудования, большинство из которых — отечественное. Цех позволяет выполнять термическую обработку деталей весом до 10 тонн. Это позводит полностью закрыть все потребности производства «Уралмаша» в малой и средней термической обработки.

Общая стоимость строительства цеха средней и малой термообработки оценивается в 2 миллиарда рублей.

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На территории цеха создан участок баббитозаливки — технологии нанесения сплавов металла на детали — вкладыши мельниц и эксцентрики дробилок, которая повышает износостойкость узлов, а значит, и надёжность машин марки «УЗТМ» в целом.

Для обслуживания цеха были построены и новые инженерные сети: автоматизированная трансформаторная подстанция мощностью 4 мегаватта; система газопотребления, обеспечивающая работу печей в новом цехе; автоматизированная система приточной вентиляции, с помощью которой в цехе 6 раз в час происходит полный воздухообмен.

Уралмашзавод является единственным в России производителем шагающих экскаваторов, шахтных подъемных машин, щековых дробилок со сложным качанием щеки для горнорудной промышленности, гидравлических экскаваторов.

В традиционной линейке завода — электрические канатные экскаваторы (ЭКГ) разных типоразмеров, дробильное и размольное оборудование, литейные краны и тяжёлые мостовые краны общего назначения, оборудование для металлургии (валки, агломерационное и обжиговое оборудование и многое другое), подъёмно-транспортное оборудование для АЭС.

За 5 лет в техперевооружение предприятия, строительство новых объектов, ремонт производственных площадок и бытовых помещений, улучшение условий труда инвестировано более 8,7 миллиарда рублей.

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