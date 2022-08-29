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Фотофакты

Как выглядит музей «Шульган-Таш» в Башкирии: фоторепортаж

 © gorobzor.ru

Открылся одноименный историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш»

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © gorobzor.ru

 © cdnapi.smotrim.ru
Источник: https://gorobzor.ru/fotofakt/kak-vy...ash-vnutri-fotoreportazh-29-08-2022

музей, общество, Башкирия
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